Міжнародна група дослідників намагається розгадати одну з найбільших загадок Венери — дивні кругові структури на її поверхні, відомі як coronae. Для цього науковці використали нові тривимірні моделі, створені на основі архівних даних космічного апарата NASA Magellan.

Йдеться про величезні кільцеподібні утворення, які вкривають поверхню Венери. Вчені вважають, що вони можуть бути пов’язані з гарячими потоками речовини, які піднімаються з надр планети.

Дослідження очолила планетологиня Анна Гульчер з Університету Фрайбурга в Німеччині. Команда проаналізувала дані радарів апарата Magellan, який припинив роботу ще у 1994 році, але залишив величезний масив інформації про Венеру.

За словами дослідників, наразі у базі даних є вже 741 така структура.

«Ми вважаємо, що вони формуються через кругові процеси всередині планети», — пояснила Гульчер.

Однією з головних версій є так звані магматичні плюми — потоки дуже гарячої речовини з мантії, які піднімаються вгору та деформують поверхню планети, створюючи гігантські кільця.

Науковці зазначають, що coronae сильно відрізняються між собою за формою, розмірами, глибиною та гравітаційними характеристиками. Це може свідчити про існування одразу кількох геологічних механізмів формування таких структур.

Дослідження також показало, що під 52 coronae можуть перебувати активні гарячі потоки в мантії Венери. Вчені припускають, що геологічна активність на планеті може бути значно масштабнішою, ніж вважалося раніше.

Про схожість Венери із Землею

Особливий інтерес викликає схожість Венери із Землею. Попри подібні розміри та будову, дві планети еволюціонували абсолютно по-різному.

На Землі стабільність клімату протягом мільярдів років забезпечує тектоніка плит — постійний рух літосферних плит та переробка вуглецю між атмосферою й надрами планети. На Венері ж такого механізму, ймовірно, немає.

Однією з причин може бути відсутність океанів у минулому Венери. Вчені вважають, що саме вода допомагає земним породам ставати пластичнішими та формувати рухомі тектонічні плити.

«Без океанів Венера, ймовірно, мала дуже обмежену переробку вуглецю через тектонічні процеси», — зазначила дослідниця.

Науковці сподіваються, що нові космічні місії допоможуть детальніше дослідити загадкові структури Венери та зрозуміти, чому планета, схожа на Землю, стала настільки іншою.

