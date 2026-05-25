Чи справді потрібно вимикати електроприлади з розеток під час грози

Чи треба відключати електроприлади під час грози

Багато хто вважає, що загроза побутовій техніці під час негоди перебільшена, а сучасні захисні пристрої здатні впоратися з будь-яким навантаженням. Проте експерти Національної метеорологічної служби США (NWS) підтверджують, що ризик втратити улюблені гаджети через один-єдиний удар блискавки є абсолютно реальним. Ба більше, звичайні побутові мережеві фільтри-подовжувачі практично безсилі перед прямою стихією. Щоб убезпечити майно та себе, під час наближення грозового фронту електроніку варто фізично від’єднувати від мережі.

Що таке стрибок напруги та як він руйнує техніку

Електричний сплеск — це раптове і різке підвищення напруги вище нормальних робочих параметрів системи. Наприклад, якщо стандартна європейська чи українська розетка розрахована на 220–230 вольт, то під час стрибка цей показник миттєво злітає в рази.

Проходження струму такої сили через тонкі внутрішні елементи пристроїв викликає колосальне виділення тепла. В результаті критично важливі мікросхеми просто підсмажуються, а друковані плати плавляться. Блискавка є найпотужнішим, але далеко не єдиним джерелом таких проблем. Сплески в мережі регулярно виникають через:

Аварійні або планові відключення електроенергії та подальші коливання під час відновлення живлення.

Несправності або зношеність внутрішньобудинкової проводки.

Циклічне ввімкнення та вимкнення потужних побутових приладів (наприклад, компресорів холодильників або кондиціонерів).

Більшість сучасної чутливої електроніки не здатна витримувати подібні навантаження. Подовжувачі з блоками захисту і навіть бензинові чи дизельні генератори мають чітко обмежений поріг міцності. Саме тому існують жорсткі обмеження щодо підключення певних типів техніки до альтернативних джерел живлення — надмірне споживання енергії може моментально вивести з ладу всю систему.

Ілюзія безпеки: чому всередині будинку теж є ризик

Один із найбільш підступних міфів про негоду полягає в тому, що стіни будівлі гарантують стовідсотковий захист. За даними Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC), близько третини всіх травм, пов’язаних із розрядами блискавки, фіксуються саме в приміщеннях. Блискавка здатна вражати об’єкти в радіусі до 25 кілометрів від епіцентру бурі, тому небезпека може виникнути ще до того, як ви почуєте перші гучні гуркітливі звуки грому.

Стихія проникає всередину будинку не лише через дах. Головними провідниками для високої напруги стають:

Зовнішні та внутрішні електричні дроти.

Металеві водопровідні та опалювальні труби.

Віконні та дверні рами.

Залізобетонні конструкції (арматура всередині бетону є чудовим провідником струму).

Тому фізичне вимкнення гаджетів захищає не лише саму техніку, але й людей, які перебувають поруч. Слід пам’ятати і про фінансовий бік питання: практично всі виробники смартфонів, ноутбуків та великої побутової техніки чітко вказують у договорах, що пошкодження внаслідок стихійного лиха або перепадів напруги анулюють гарантію. Ремонт коштовних систем кондиціонування, опалення чи кухонних приладів у такому разі повністю лягає на плечі власника.

Як захистити домашню техніку: практичні методи

Коли оселя заповнена десятками різноманітних пристроїв, витягати кожну вилку з розетки перед кожним дощем незручно і нереально. Проте мінімізувати ризики можна за допомогою кількох перевірених кроків.

Під час наближення негоди знеструмлюйте найважливіші та найдорожчі вузли , стаціонарні комп’ютери, телевізори, системи домашнього кінотеатру, а також дрібну кухонну техніку (наприклад, аерофритюрниці чи кавомашини), яка в цей момент не використовується.

Якісні подовжувачі з мережевими фільтрами допомагають згладжувати дрібні повсякденні коливання в мережі. Багато з них мають спеціальну кнопку скидання захисту. Проте важливо знати, якщо такий фільтр уже прийняв на себе серйозний удар під час минулого перепаду напруги, його внутрішні захисні елементи (варистори) руйнуються. Такий пристрій обов’язково потрібно замінити на новий, оскільки він втрачає свої захисні властивості та перетворюється на звичайний подовжувач.

Під час грози краще користуватися девайсами, які працюють від акумуляторів. Попередньо заряджені смартфони, ліхтарі та портативні зарядні станції дозволять залишатися на зв’язку без ризику для техніки.

Комплексний захист усього будинку

Найбільш надійним, хоч і дорогим рішенням є встановлення УЗІП (пристрою захисту від імпульсних перенапруг) безпосередньо у головний розподільчий щит на вході в будинок. Таке обладнання монтується виключно професійними електриками. Воно здатне перенаправляти надлишкову енергію в землю, захищаючи всю внутрішню мережу. Проте для його коректної роботи будівля повинна мати правильне і якісно виконане заземлення. У старих будинках модернізація проводки та створення контуру заземлення під чинні технічні норми може вимагати значних додаткових капіталовкладень, але в перспективі це повністю виправдовує себе, рятуючи майно від безпосереднього удару стихії.

