ЄС повертає українців додому: кого можуть вигнати за процедурою реадмісії

Кого можуть вигнати з ЄС

Країни ЄС повертають громадян України додому як порушників міграційного законодавства. Йдеться про кілька категорій українців, зокрема тих, хто незаконно перетнув кордон. Кого повертатимуть з Європи додому?

Про це розповіла голова Державної міграційної служби Наталія Науменко для «Главкому».

Українців повертають з ЄС додому: які причини

За словами Наталії Науменко, йдеться передусім про примусове повернення українців, які порушили міграційне законодавство.

Таких громадян ЄС хоче відправляти до України за процедурою реадмісії — міжнародної угоди між країнами, за якою країни можуть повертати власних громадян, а також громадян третіх країн або осіб без громадянства, що незаконно перебувають на території договірної сторони або втратили законні підстави для перебування.

Потрапити під реадмісію можуть такі категорії українців:

Українці, які потрапили до ЄС поза пунктами пропуску. Наприклад, умовно «перепливли Тису» чи перебігли державний кордон України з іншою державою через Карпати тощо.

Українці, які своєчасно не продовжили необхідні документи для перебування в іншій країні, зокрема тимчасовий захист.

Українці, які скоїли правопорушення на території Європейського Союзу.

«Ми бачимо зацікавленість європейських країн у збільшенні повернень наших громадян за процедурою реадмісії. У нас досить багато запитів від європейських країн (Польщі, Чехії, Німеччини) щодо повернення наших громадян — і чоловіків, і жінок — до України», — поділилася голова ДМС.

У ДМС спостерігають серйозну кількість українців, яких Європейський Союз просить відправити додому. Однак наразі загального рішення від ЄС з цього питання немає.

«Десь від 2024 року ми спостерігаємо поступове зростання застосування цього механізму, і країни ЄС повертають громадян України як порушників міграційного законодавства», — додає Наталія Науменко.

Найчастіше повертають тих, хто незаконно перетинає європейський кордон.

З одного боку, Європа зацікавлена в українській робочій силі, з іншого — посилює умови перебування. Проте це не «виштовхування», а зміна правил. Мета європейців — стимулювати українців до самозабезпеченості та утримати кваліфіковані кадри.

Нагадаємо, у США заарештували громадянина України, якого на батьківщині розшукують за замах на вбивство начальника поліцейського підрозділу за допомогою вибухівки. Окрім цього, українська влада видала ордер на його арешт за звинуваченнями в рекеті, участі в організованій злочинності, а також у зберіганні й розповсюдженні наркотиків.

Українець в’їхав до Сполучених Штатів 21 березня 2023 року за гуманітарним паролем часів адміністрації Байдена, а вже у жовтні того ж року в Україні проти нього було видано ордер. Затримання стало можливим завдяки спільній роботі американських і міжнародних партнерів.

Представники Служби внутрішньої безпеки та ICE наголосили, що іноземні правопорушники не зможуть використовувати імміграційну систему США для уникнення правосуддя.

Наразі затриманий перебуває під вартою у федеральному слідчому ізоляторі Буффало. Він залишатиметься там до завершення розгляду справи про його депортацію до України.

Країни Європейського Союзу дедалі жорсткіше реагують на нелегальну міграцію. Попри те, що потік мігрантів і кількість виданих документів міжнародного захисту за останні роки суттєво скоротилися, кількість депортацій у ЄС досягла рекордних показників від початку десятиліття.

Зокрема, за минулий рік було видано близько 500 тисяч рішень про репатріацію, з яких понад 155 тисяч завершилися реальними висиланнями. Європейські прикордонники стали частіше відмовляти іноземцям у в’їзді, найчастіше через відсутність чіткої мети поїздки.

Лідером за кількістю таких відмов стала Польща, яка зафіксувала майже 30 тисяч випадків.

