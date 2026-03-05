У Польщі затримують і депортують українців: хто під прицілом поліції (фото)

Затримання іноземців у Польщі / © Поліція Польщі

Польська поліція та прикордонники провели масштабну операцію, перевіривши 1800 іноземців. За результатами рейдів були затримані десятки громадян України. Частині може загрожувати депортація.

Про це повідомив портал Polskieradio.pl.

Масові перевірки іноземців у Польщі

Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський заявив, що під час спільної операції поліції та Прикордонної служби у країні затримали понад 140 іноземців.

«Майже 1800 перевірок та майже 140 арештів по всій Польщі є результатом спільної операції Прикордонної служби та поліції. Співробітники перевіряли законність перебування іноземців у Польщі. Також було розпочато 130 проваджень, щоб зобов’язати іноземців повернутися», — йдеться у заяві міністра.

У Прикордонній службі уточнили, що приблизно у 110 випадках було розпочато процедури, які зобов’язують іноземців покинути країну через незаконне перебування. Ще більш ніж у 20 випадках рішення про повернення ініціювали через те, що ці люди могли становити загрозу державній безпеці.

Як повідомляє польське державне агентство PAP, у операції, що тривала 2 — 3 березня, взяли участь понад 700 співробітників Прикордонної служби з усіх регіональних підрозділів.

Поліція додала, що в межах ширшої загальнонаціональної операції було залучено майже 26 500 правоохоронців. Її метою був розшук осіб, які переховуються від правоохоронних органів або суду. До заходів долучилися також спеціалізовані підрозділи, зокрема Центральне бюро боротьби з кіберзлочинністю та Центральне бюро розслідувань поліції. У відомстві зазначили, що це вже четверта подібна операція по всій країні та перша 2026 року.

Скількох українців затримали у Польщі?

Загалом правоохоронці затримали 1 944 осіб, які перебували в розшуку за судовими рішеннями або ордерами на арешт. Серед них — 147 іноземців, яких розшукувала польська влада. Серед затриманих — 91 громадянин України, 14 громадян Грузії, вісім білорусів, троє молдован, двоє росіян, а також 29 осіб з інших держав.

Ще сімох людей затримали на підставі Європейських ордерів на арешт та «червоних повідомлень» Інтерполу.

У поліції також повідомили, що серед затриманих є громадянин Бразилії, якого від 2025 року розшукує бразильська система правосуддя за підозрою у пограбуванні. Крім того, затримано громадянку Білорусі, яку підозрюють у причетності до організованої злочинної групи, що займалася Інтернет-шахрайством.

У Підляському воєводстві на північному сході країни правоохоронці затримали громадянина Колумбії, який, за їхньою інформацією, перебував у Польщі нелегально. Загалом поліція подала 112 звернень до Прикордонної служби щодо ухвалення рішень про повернення іноземців.

За даними поліції, під час трьох аналогічних загальнонаціональних операцій у лютому, червні та листопаді минулого року правоохоронці затримали загалом 4 766 осіб, серед яких 515 були іноземцями.

Правила для українців у Польщі змінились

Зауважимо, що від 5 березня Польща скасувала спецзакон про допомогу українцям, перенісши правила підтримки до загального законодавства. Попри це, статус PESEL UKR залишається чинним до 4 березня 2027 року за умови в’їзду після початку вторгнення та відсутності захисту в інших країнах ЄС.

Правила проживання стають суворішими: новоприбулим надають житло лише на 60 днів, а загальний термін перебування в центрах обмежено 12 місяцями (для вразливих категорій діють винятки). Безкоштовна медицина тепер доступна переважно застрахованим особам, окрім дітей та екстрених випадків. Виплати «800+» тепер залежать від роботи опікуна та відвідування дитиною польської школи, а статус захисту втрачається у разі виїзду з Польщі на термін понад 30 днів або отримання прихистку в іншій країні.

До слова, від 3 березня у Польщі посилили ПДР: тепер водійське посвідчення вилучатимуть на три місяці за перевищення швидкості на 51 км/год і більше не лише в містах, а й на заміських дорогах (крім автобанів). Штраф за це становить від 1500 злотих. Водночас 17-річним дозволили отримувати права категорії B за згоди опікунів. Також зріс мінімальний вік для їзди на електросамокатах — до 13 років, а неповнолітнім для цього тепер обов’язково мати велосипедне або будь-яке водійське посвідчення.