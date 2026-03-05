ТСН у соціальних мережах

Ще три країни доєдналися до бойкоту церемонії відкриття Паралімпіади-2026

Австрія, Румунія та Велика Британія також солідарні з Україною.

Збірна Великої Британії на церемонії відкриття Паралімпіади-2022

Збірна Великої Британії на церемонії відкриття Паралімпіади-2022 / © Associated Press

Ще три країни доєдналися до бойкоту церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор-2026 через допущення російських і білоруських спортсменів під своїми прапорами.

Як повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, офіційні представники Австрії, Румунії та Великої Британії не відвідають церемонію відкриття Паралімпіади-2026.

За його словами, вже 14 країн та ЄС відмовилися від участі у заході.

"Австрія, Румунія та Велика Британія підтвердили, що їхні офіційні представники не будуть присутні на церемонії відкриття Паралімпійських ігор 2026 року. Наразі вже 14 країн та ЄС відмовилися брати участь у заході, на якому Міжнародний паралімпійський комітет дозволив Росії та Білорусі виступати під їхніми прапорами. І ця кількість зростає.

Ми вдячні всім нашим партнерам, які зайняли цю морально виважену позицію. Це не просто прапори це символи агресивної війни, яка забрала життя щонайменше 650 українських спортсменів і тренерів, зруйнувала 800 спортивних об'єктів і спричинила сотні тисяч воєнних злочинів.

Ми наполегливо закликаємо всі країни утриматися від направлення своїх представників на церемонію. Скажіть "ні" воєнній пропаганді та спортивному "відбілюванню", — написав Сибіга у соцмережі X.

Зимова Паралімпіада-2026 відбудеться від 6 до 15 березня в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Через це Україна вирішила бойкотувати церемонію відкриття Паралімпіади-2026 та закликала інші країни також відмовитися від участі в цьому заході.

Крім Австрії, Румунії та Великої Британії, бойкот церемонії відкриття Паралімпіади-2026 уже підтримали Польща, Чехія, Фінляндія, Латвія, Естонія, Нідерланди, Канада, Хорватія, Литва та Німеччина.

Суспільне мовлення, офіційний транслятор Паралімпіади-2026 в Україні, відмовилося транслювати церемонію відкриття змагань на тлі бойкоту нашою збірною заходу.

Водночас змагальну частину Паралімпіади-2026 збірна України не пропускатиме та виступить рекордним складом. Нашу країну представлятимуть 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців та 10 спортсменів-гайдів.

Уряд Італії висловив незгоду з рішенням МПК допустити російських і білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під національними прапорами, закликавши переглянути його.

Однак у МПК відмовилися скасувати ганебне рішення, цинічно заявивши, що "немає законного способу не допустити Росію та Білорусь".

Раніше повідомлялося, що МПК заборонив українським паралімпійцям використовувати форму з мапою України на Паралімпіаді-2026.

