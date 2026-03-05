Франція долучилася до бойкоту церемонії відкриття Паралімпіади-2026

Збірна Франції на церемонії відкриття Паралімпіади-2022 / © Associated Press

Реклама

Франція долучилася до бойкоту церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор-2026 через допущення російських і білоруських спортсменів під своїми прапорами.

Як повідомила міністерка спорту країни Маріна Феррарі для News18.com, посадові особи з Франції не відвідають церемонію відкриття Паралімпіади-2026.

Водночас французькі параспортсмени не збираються бойкотувати церемонію відкриття Паралімпійських ігор-2026.

Реклама

"Це рішення, про яке ми думали дуже довго. Воно з тих, що направлене на те, щоб мати повагу до спортивних інституцій, зокрема МПК, проте й таке, що враховує незгоду, яку ми висловлюєм щодо ухваленого рішення щодо допущення Росії та Білорусі під національними прапорами", — зазначила Феррарі.

Франція — 15-та країна, що бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026 принаймні на рівні урядових осіб.

Зимова Паралімпіада-2026 відбудеться від 6 до 15 березня в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Реклама

Через це Україна вирішила повністю бойкотувати церемонію відкриття Паралімпіади-2026 та закликала інші країни також відмовитися від участі в цьому заході.

До бойкоту Україною церемонії відкриття Паралімпіади-2026 уже доєдналися Польща, Чехія, Фінляндія, Латвія, Естонія, Нідерланди, Канада, Хорватія, Литва, Німеччина, Австрія, Румунія, Велика Британія та Франція.

Суспільне мовлення, офіційний транслятор Паралімпіади-2026 в Україні, відмовилося транслювати церемонію відкриття змагань на тлі бойкоту нашою збірною заходу.

Водночас змагальну частину Паралімпіади-2026 збірна України не пропускатиме та виступить рекордним складом. Нашу країну представлятимуть 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців та 10 спортсменів-гайдів.

Реклама

Уряд Італії висловив незгоду з рішенням МПК допустити російських і білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під національними прапорами, закликавши переглянути його.

Однак у МПК відмовилися скасувати ганебне рішення, цинічно заявивши, що "немає законного способу не допустити Росію та Білорусь".

Раніше повідомлялося, що МПК заборонив українським паралімпійцям використовувати форму з мапою України на Паралімпіаді-2026.