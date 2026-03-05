ТСН у соціальних мережах

УАФ ухвалила рішення щодо скасованого матчу "Олександрія" — "Оболонь" в УПЛ

"Олександрія" отримала технічну поразку в матчі з "Оболонню".

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення щодо матчу 17-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26 між "Олександрію" та "Оболонню".

Поєдинок, який мав відбутися 23 лютого, було скасовано через незадовільний стан газону на олександрійському КСК "Ніка".

Після розгляду матеріалів справи комітет постановив зарахувати "Олександрії" технічну поразку з рахунком 0:3. Відповідно "Оболоні" присуджено технічну перемогу з рахунком 3:0, повідомляється на офіційному сайті УАФ.

Крім того, "Олександрію" зобов'язали сплатити штраф у розмірі 150 тисяч гривень, а також компенсувати витрати "Оболоні", офіційним особам та транслятору (за неналежну підготовку "Олександрії" до проведення матчу та неналежну організацію матчу клубом-господарем поля, що призвело до скасування матчу).

Рішення КДК УАФ означає, що "Оболонь" (23 очки) підніметься на 9-те місце у турнірній таблиці УПЛ. "Олександрія" (11 балів) залишиться у зоні вильоту на передостанній, 15-й позиції.

У наступному турі УПЛ "пивовари" 7 березня приймуть "Кривбас", а олександрійці 6 березня вдома зустрінуться з "Шахтарем".

