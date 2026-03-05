Зрадниця Ані Лорак звинуватила Тіну Кароль у провалі її кар'єри в Україні: "Мені перекривали шляхи"

Ані Лорак та Тіна Кароль

Співачка-зрадниця Ані Лорак наїхала на українську артистку Тіну Кароль зі звинуваченнями.

Скандальна артистка, яка обрала мовчати про агресію Росії, вирішила знайти крайнього в провалі її кар'єри в Україні. Виконавиця в інтерв'ю росіянам видала, що нібито була змушена переїхати до РФ. Мовляв, її успіх "декому не давав спокою". Окрім того, Ані Лорак видала, що їй ще й ставили ультиматум: або вона лишається в Україні, або їде до РФ. Артистка обрала саме Росію, бо хотіла далі розвиватися.

"Це все збіглося після "Євробачення". У 2008–2010 роках пішов мій пік гастролей у Росії. Я була народною артисткою України. Ця нагорода й той успіх, який налетів на мене, звісно, викликав у якихось людей неприємні почуття... Я завоювала все, що можливо в цій країні. Потрібно рухатися далі, розвиватися. І тобі просто кажуть: або ти маєш залишитися, або ми тебе перекриваємо", - видала Ані Лорак.

Ані Лорак / © instagram.com/anilorak

Скандальна співачка говорить, що не могла розвивати кар'єру в Україну, адже її нібито цькували та виживали: "Я відчувала цькування, так, мені перекривали шляхи. Я це відчувала. Наче з тюбика вичавлювали, як зубну пасту. У мене було так, ніби мене витискали".

Російська пропагандиста, яка брала інтерв'ю в Лорак, зацитувала слова режисера Олега Боднарчука, де той говорить, як "Тіна Кароль не пускала Лорак до України". Співачка-зрадниця погодилась з його висловлюванням, зазначивши, що "думка не безпідставна" і "про це говорять усі".

"Ця його думка, напевно, не безпідставна, тому що про це говорять усі. Коли я цю лавину на собі відчула, до кого мені піти розбиратися? Я це відчувала на собі... Але я розуміла, що мені треба йти далі. Коли вмикаються проти тебе на рівні країни, що я маю зробити?" – видала Лорак.

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol

Утім, скандальна співачка забулась нагадати, що крах її кар'єри в Україні збігся з анексією Криму та вторгненням РФ на Донбас. Ані Лорак тоді вирішила відмовчуватися про російську агресію. Окрім того, артистка не цуралась й надалі залишатися в Росії та заробляти там криваві рублі. Звичайно, українців обурювало мовчання Ані Лорак, через що та стикнулась із бойкотом. До речі, повномасштабна війна в Україні та жахливі злочини російських окупантів не змінили позиції артистки. Вона й надалі обирає залишатися в країні-агресорці та навіть отримала громадянство Росії.

