Ірина Федишин отримала особливу нагороду від президента та зворушила заявою

Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Українська співачка Ірина Федишин отримала від президента Володимира Зеленського особливу нагороду.

Про це артистка розповіла в Instagram. Знаменитість поділилась, що їй вручили "Золоте серце". Цією нагороду відмітили волонтерську діяльність виконавиці. До слова, Ірина Федишин від перших днів повномасштабної війни займається волонтерством та активно допомагає війську.

Також артистка вже зворушливо прокоментувала отримання нагороди. Артистка зазначила, що відзначили не лише її волонтерську діяльність, а й всіх тих, хто їй донатить, бере участь в аукціонах, допомагає організовувати та закривати збори.

Ірина Федишин та Володимир Зеленський / © instagram.com/irynafedyshyn

"Ця нагорода — не лише моя. Це нагорода кожного, хто поруч зі мною на цьому шляху. Дякую моїй волонтерській команді, яка щодня робить неможливе можливим. Дякую моєму чоловікові за підтримку, віру і силу йти вперед. І, звичайно, дякую моєму глядачу — кожному, хто приходить на концерти, підтримує, донатить і допомагає. Без вас цього всього просто не було б", - ділиться артистка.

Співачка наголосила, що й надалі активно підтримуватиме військо та не зупинятиметься. Ірина Федишин вже передала 400 автівок захисникам і обіцяє, що ця цифра буде лише збільшуватися.

Саме таку нагороду отримала Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський нагородив гурт "Курган і Агрегат" та актора Олександра Рудинського орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.