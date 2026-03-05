Це сміливо: Джеймі Лі Кертіс у прозорому костюмі приїхала на шоу

Джеймі Лі Кертіс / © Getty Images

67-річна Кертіс знялася у головних ролях разом із Ніколь Кідман у серіалі «Скарпетта», прем’єрний показ якого відбувся днями у кінотеатрі Regal Union Square Theatre у Нью-Йорку.

На шоу Джеймі Лі Кертіс приїхала в екстравагантному чорно-сріблястому штанному костюмі, що складався з напівпрозорої подовженої сорочки і таких самих широких штанів, які акторка поєднувала з туфлями-човниками на підборах у відтінку металік. Її образ доповнювала стильна зачіска, макіяж на обличчі та окуляри, квіткові сережки у вухах та підвіска на шиї. Джеймі Лі мала життєрадісний вигляд.

Джеймі Лі Кертіс / © Getty Images

Нагадаємо, днями на прем’єрі акторка сяяла в у бранні з пікантним декольте і коротким болеро зверху. А образ доповнила маленьким сріблястим клатчем.

