Шоу-бізнес
223
1 хв

Нікола Пельтц показала у відео, як привітала свого чоловіка Брукліна Бекхема з днем народження

Бруклін Бекхем відсвяткував свій 27-й день народження 4 березня, а його дружина Нікола Пельтц опублікувала у соцмережах відео, як її чоловік задував свічки.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц-Бекхем

Нікола опублікувала в Instagram відео, на якому її чоловік Бруклін задуває свічки на пончиках з посипанням, а також поділилася у сторіз їхнім новим спільним знімком.

«З днем ​​народження, коханий... Сподіваюся, всі твої мрії та бажання здійсняться! Ти освітлюєш собою кожну кімнату, в яку входиш, і всі, хто тебе знає, люблять тебе... Ти найособливіша людина, і я люблю бути твоєю дружиною. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе», — написала Пельтц у підписі.

Бруклін прокоментував пост Ніколи, написавши: «Моя крихітко xxx» і теж освідчився їй у коханні.

Пельтц подарувала чоловікові коробку з 21 персоналізованим пончиком з глазур'ю, з яких було викладено напис «З днем ​​народження, Брукліне».

«Загадай бажання!» — каже вона у відео, поки він їсть свій перший пончик, і додає: «Я люблю тебе. Сподіваюся, твої бажання здійсняться».

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц-Бекхем

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц-Бекхем

Цього ж дня батьки Брукліна Девід та Вікторія Бекхеми також привітали його з днем ​​народження, опублікувавши дитячі знімки Брукліна у своїх соцмережах, але він проігнорував їх.

