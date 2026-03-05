Війна на Близькому Сході: Китай заявив, як діятиме далі

Прапор Китаю. / © Associated Press

Реклама

Китай вирішив активізувати посередницькі зусилля для припинення війни в Ірані. Спецпосланник уряду КНР у справах Близького Сходу Чжай Цзюнь вирушить до регіону.

Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, повідомляє «Укрінформ».

«Китай і надалі підтримуватиме контакти з усіма зацікавленими сторонами, включаючи й залучені до конфлікту, та активізує посередницькі зусилля для досягнення консенсусу», — сказала Мао.

Реклама

З її слів, Пекін «глибоко стурбований» ескалацією на Близькому Сході. Саме тому, наголосила дипломатка, Китай закликає всі сторони «докласти зусиль для деескалації ситуації та забезпечення безпеки цивільного населення».

Війна в Ірані — яка позиція Китаю

Після початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого Китай попередив про загрозу масштабної дестабілізації всього Близького Сходу. Міністр закордонних справ Ван Ї назвав ліквідацію верховного лідера аятоли Алі Хаменеї «відвертим вбивством лідера суверенної держави».

Коментуючи мету ударів США та Ізраїлю по Ірану, а саме загрозу розроблення ядерної зброї, КНР наголосив, мовляв, Тегеран не мав таких намірів. Втім, Тель-Авів і Вашингтон розпочали військову операцію під час переговорів, коли Іран нібито «демонстрував зацікавленість у досягненні домовленостей».

Окрім того, Китай вирішив захистити Іспанію після погроз президента США Дональда Трампа повністю розірвати торговельні зв’язки з країною через відмову Мадрида надати свої авіабази для ударів по Ірану. Пекін заявив, мовляв, торгівля «не повинна перетворюватися на інструмент тиску або зброю».

Реклама