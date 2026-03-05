Енергетичний шок для Азії: закриття Ормузької протоки спровокувало паніку на ринках

Скупчення танкерів у Перській затоці / Ілюстративне зображення

Найбільші економіки Азії готуються до гострого дефіциту пального та стрімкого зростання цін через закриття Іраном Ормузької протоки. Цей стратегічний маршрут є ключовою артерією для постачання нафти і газу з Близького Сходу.

Про це пише Fortune.

Блокада протоки та заблоковані судна

Щодня через Ормузьку протоку проходить близько 19 мільйонів барелів нафти, що становить 20% усієї світової торгівлі, а також п’ята частина світових обсягів скрапленого природного газу. Однак після того, як іранський Корпус вартових ісламської революції оголосив про закриття протоки та пригрозив відкривати вогонь по будь-яких суднах, рух фактично зупинився.

Світові судноплавні гіганти, зокрема Maersk, призупинили бронювання вантажів до більшості портів регіону, а страховики масово скасовують поліси.

«Загалом у Перській затоці зараз застрягло понад 3000 суден, і це становить близько 6% світового флоту нафтових танкерів», — розповів виданню директор судноплавної компанії Mandarin Shipping Тім Хакслі.

Реакція Азії та ціновий шок

Азійські країни критично залежать від енергоносіїв з цього регіону. Наприклад, імпорт із Перської затоки становить 80-90% нафти для Японії та 30-40% для Китаю. У відповідь на кризу уряди почали екстрено обмежувати продаж власних ресурсів. Таїланд призупинив експорт сирої нафти та нафтопродуктів ще 1 березня, а Китай 5 березня наказав найбільшим нафтопереробним заводам зупинити експорт дизельного пального та бензину.

Криза вже спровокувала різкий стрибок вартості логістики та самої сировини. Ціна фрахтування великого танкера злетіла зі 100 тисяч до 436 тисяч доларів на день. Водночас 5 березня ціна нафти марки Brent зросла майже на 3% — до 83,80 долара за барель.

Поки що Японія, Південна Корея, Китай та Індія покладаються на свої величезні внутрішні резерви, яких має вистачити на період від двох місяців до понад 200 днів. Проте експерти попереджають: якщо блокада затягнеться, масштабного стрибка цін на енергоносії в усьому регіоні не уникнути.

Нагадаємо, Ормузька протока є однією з найважливіших транспортних артерій світу, і її блокування несе колосальні загрози для всієї глобальної економіки. Через цей морський шлях щодня проходить близько 20% світового постачання нафти, тому його закриття Іраном неминуче провокує дефіцит та стрімкий стрибок цін на енергоносії.