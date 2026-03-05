Энергетический шок для Азии: закрытие Ормузского пролива спровоцировало панику на рынках

Скопление танкеров в Персидском заливе / Иллюстративное изображение

Крупнейшие экономики Азии готовятся к острому дефициту горючего и стремительному росту цен из - за закрытия Ираном Ормузского пролива . Этот стратегический маршрут является ключевой артерией поставки нефти и газа с Ближнего Востока.

Об этом пишет Fortune.

Блокада пролива и заблокированные суда

Ежедневно через Ормузский пролив проходит около 19 миллионов баррелей нефти, что составляет 20% всей мировой торговли, а также пятая часть мировых объемов сжиженного природного газа. Однако после того, как иранский Корпус стражей исламской революции объявил о закрытии пролива и пригрозил открывать огонь по любым судам, движение фактически остановилось.

Мировые судоходные гиганты, в частности Maersk, приостановили бронирование грузов в большинство портов региона, а страховщики массово отменяют полисы.

"В общей сложности в Персидском заливе сейчас застряло более 3000 судов, и это составляет около 6% мирового флота нефтяных танкеров", - рассказал изданию директор судоходной компании Mandarin Shipping Тим Хаксли.

Реакция Азии и ценовой шок

Азиатские страны критически зависят от энергоносителей из этого региона. К примеру, импорт из Персидского залива составляет 80-90% нефти для Японии и 30-40% для Китая. В ответ на кризис правительства начали экстренно ограничивать продажу собственных ресурсов. Таиланд приостановил экспорт сырой нефти и нефтепродуктов еще 1 марта, а Китай 5 марта приказал крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам остановить экспорт дизельного топлива и бензина.

Кризис уже спровоцировал резкий скачок стоимости логистики и самого сырья. Цена фрахтования крупного танкера взлетела со 100 тысяч до 436 тысяч долларов в день. В то же время, 5 марта цена нефти марки Brent выросла почти на 3% — до 83,80 доллара за баррель.

Пока что Япония, Южная Корея, Китай и Индия полагаются на свои огромные внутренние резервы, которых должно хватить на период от двух месяцев до более чем 200 дней. Однако эксперты предупреждают: если блокада затянется, масштабного скачка цен на энергоносители во всем регионе не избежать.

Напомним, Ормузский пролив является одной из важнейших транспортных артерий мира , и ее блокировка несет колоссальные угрозы для всей глобальной экономики. Через этот морской путь ежедневно проходит около 20% мировых поставок нефти, поэтому его закрытие Ираном неизбежно провоцирует дефицит и стремительный скачок цен на энергоносители.