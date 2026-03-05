Новые камеры фиксации нарушений ПДД: что нужно знать водителям

Камера фиксации нарушений ПДД / © Алексей Билошицкий

В пятницу, 6 марта, в Украине заработают новые комплексы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По его словам, 35 камер, которые будут фиксировать нарушения ПДД, установят в новых локациях, еще 2 — возобновят свою работу.

Таким образом, с завтрашнего дня общее количество комплексов в Украине составит 377.

Расположение новых комплексов автофиксации

Бровары:

перекр. ул. Киевская — ул. Героев Украины — ул. Черновола Вячеслава (направление направления прибора г. Чернигов, встречное направление)

перекр. ул. Киевская — ул. Героев Украины — ул. Черновола Вячеслава (направление направления прибора г. Чернигов, попутное направление)

перекр. ул. Киевская — ул. Шевченко (направление направления прибора г. Чернигов, встречное направление)

перекр. ул. Киевская — ул. Шевченко (направление направления прибора г. Чернигов, попутное направление)

Обухов:

киевская, 119 (направление направления прибора с. Таценки)

Вышгород:

перекр. ул. Шолуденко — ул. Борисо-Глебская (направление направления прибора ул. Фруктовая)

перехр. просп. Шевченко — ул. Набережная (направление направления прибора ул. Киевская)

Белая Церковь:

бульвар Александрийский, 113 (полоса движения в направлении ул. Соборная, направление направления прибора ул. Василия Стуса)

просп. Князя Владимира (спуск с путепровода в направлении ул. Людмилы Павличенко, направление направления прибора просп.)

просп. Независимости, 40 (полоса движения в направлении ул. Людмилы Павличенко, направление направления прибора ул. Митрофанова)

Киевская область:

23 км + 550 автодороги М-07 (направление направления прибора г. Киев)

23 км+557 автодороги Р-02 (направление направления прибора г. Киев)

39 км+140 автодороги М-05 (направление направления прибора г. Одесса)

38 км+825 автодороги М-05 (направление направления прибора г. Киев)

Винница:

вячеслава Черновола (возле Киевского моста, направление направления прибора ул. Киевская)

перекр. Немировского шоссе и улицы Покровская (направление направления прибора ул. Гетмана Мазепы)

Черноморск:

перекр. ул. Защитников Украины и Виталия Шума (направление направления прибора автодорога Т-16-47)

Золотоноша:

ул. Шевченко, 107 (направление направления прибора ул. Соборная)

Чернигов:

перекресток просп. Мира — ул. Лисковицкая (направление направления прибора ул. Шевченко)

Черниговская область:

125 км+385 автодороги М-02 (направление направления прибора с. Бобрик)

Волынская область:

82 км + 929 автодороги М-19 (направление направления прибора г. Луцк)

Житомирская область:

228 км+889 автодороги М-06 (направление направления прибора г. Киев)

Ивано-Франковская область:

89 км + 147 автодороги Н-10 (направление направления прибора с. Майдан)

56 км+938 автодороги Н-10 (направление направления прибора с. Пийло)

176 км+645 автодороги Н-10 (направление направления прибора г. Коломыя)

321 км+253 автодороги Н-09 (направление направления прибора с. Ямница)

львовская область:

10 км+300 автодороги Н-13 (направление направления прибора с. Великий Любень)

532 км + 842 автодороги М-06 (направление направления прибора с. Камянополь)

137 км+290 автодороги Р-15 (направление направления прибора г. Шептицкий)

56 км + 820 автодороги М-11 (направление направления прибора с. Твиржа)

24 км+490 автодороги М-11 (направление направления прибора г. Львов)

151 км+021 автодороги Р-15 (направление направления прибора с. Вязовая)

584 км + 510 автодороги М-06 (направление направления прибора г. Львов)

10 км + 165 автодороги Т-14-16 (направление направления прибора с. Навария)

645 км+057 автодороги М-06 (направление направления прибора г. Стрый)

Одесская область:

141 км+319 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Рени)

142 км+028 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Рени)

Полный перечень мест расположения доступен по ссылке

Напомним, на днях в Польше начался очередной этап масштабной реформы ПДД. Ключевые нововведения касаются жесткого наказания за превышение скорости вне городов, разрешения на управление авто для несовершеннолетних и новых возрастных ограничений для самокатов.