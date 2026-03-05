Нові камери фіксації порушень ПДР: що потрібно знати водіям

Камера фіксації порушень ПДР / © Олексій Білошицький

У п’ятницю, 6 березня, Україні запрацюють нові комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, 35 камер, які фіксуватимуть порушення ПДР, встановлять у нових локаціях, ще 2 — відновлять свою роботу.

Таким чином, від завтрашнього дня загальна кількість комплексів в Україні становитиме 377.

Розташування нових комплексів автофіксації

Бровари:

перехр. вул. Київська — вул. Героїв України — вул. Чорновола В’ячеслава (напрямок спрямування приладу м. Чернігів, зустрічний напрямок)

перехр. вул. Київська — вул. Героїв України — вул. Чорновола В’ячеслава (напрямок спрямування приладу м. Чернігів, попутний напрямок)

перехр. вул. Київська — вул. Шевченка (напрямок спрямування приладу м. Чернігів, зустрічний напрямок)

перехр. вул. Київська — вул. Шевченка (напрямок спрямування приладу м. Чернігів, попутний напрямок)

Обухів:

вул. Київська, 119 (напрямок спрямування приладу с. Таценки)

Вишгород:

перехр. вул. Шолуденка — вул. Борисо-Глібська (напрямок спрямування приладу вул. Фруктова)

перехр. просп. Шевченка — вул. Набережна (напрямок спрямування приладу вул. Київська)

Біла Церква:

бульвар Олександрійський, 113 (смуга руху в напрямку вул. Соборна, напрямок спрямування приладу вул. Василя Стуса)

просп. Князя Володимира (спуск з шляхопроводу в напрямку вул. Людмили Павличенко, напрямок спрямування приладу просп. Незалежності)

просп. Незалежності, 40 (смуга руху у напрямку вул. Людмили Павличенко, напрямок спрямування приладу вул. Митрофанова)

Київська область:

23 км+550 автодороги М-07 (напрямок спрямування приладу м. Київ)

23 км+557 автодороги Р-02 (напрямок спрямування приладу м. Київ)

39 км+140 автодороги М-05 (напрямок спрямування приладу м. Одеса)

38 км+825 автодороги М-05 (напрямок спрямування приладу м. Київ)

Вінниця:

вул. В’ячеслава Чорновола (біля Київського мосту, напрямок спрямування приладу вул. Київська)

перехр. Немирівського шосе та вулиці Покровська (напрямок спрямування приладу вул. Гетьмана Мазепи)

Чорноморськ:

перехр. вул. Захисників України та Віталія Шума (напрямок спрямування приладу автошлях Т-16–47)

Золотоноша:

вул. Шевченка, 107 (напрямок спрямування приладу вул. Соборна)

Чернігів:

перехрестя просп. Миру — вул. Лісковицька (напрямок спрямування приладу вул. Шевченка)

Чернігівська область:

125 км+385 автодороги М-02 (напрямок спрямування приладу с. Бобрик)

Волинська область:

82 км+929 автодороги М-19 (напрямок спрямування приладу м. Луцьк)

Житомирська область:

228 км+889 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу м. Київ)

Івано-Франківська область:

89 км+147 автодороги Н-10 (напрямок спрямування приладу с. Майдан)

56 км+938 автодороги Н-10 (напрямок спрямування приладу с. Пійло)

176 км+645 автодороги Н-10 (напрямок спрямування приладу м. Коломия)

321 км+253 автодороги Н-09 (напрямок спрямування приладу с. Ямниця)

Львівська область:

10 км+300 автодороги Н-13 (напрямок спрямування приладу с. Великий Любінь)

532 км+842 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу с. Кам’янопіль)

137 км+290 автодороги Р-15 (напрямок спрямування приладу м. Шептицький)

56 км+820 автодороги М-11 (напрямок спрямування приладу с. Твіржа)

24 км+490 автодороги М-11 (напрямок спрямування приладу м. Львів)

151 км+021 автодороги Р-15 (напрямок спрямування приладу с. В’язова)

584 км+510 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу м. Львів)

10 км+165 автодороги Т-14–16 (напрямок спрямування приладу с. Наварія)

645 км+057 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу м. Стрий)

Одеська область:

141 км+319 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені)

142 км+028 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені)

Повний перелік місць розташування доступний за посиланням.

Нагадаємо, цими днями у Польщі розпочався черговий етап масштабної реформи ПДР. Ключові нововведення стосуються жорсткого покарання за перевищення швидкості поза містами, дозволу на керування авто для неповнолітніх та нових вікових обмежень для самокатів.