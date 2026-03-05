Чому Путін досі живий попри можливості ГУР: експерт розкрив неочевидну причину

Володимир Путін / © Associated Press

Українська розвідка має технічний потенціал для проведення операцій з ліквідації вищого керівництва РФ, проте фізичне усунення Володимира Путіна наразі не входить у плани стратегічних партнерів України. Захід продовжує сприймати російського диктатора як легітимну особу.

Таку думку висловив військовий аналітик Дмитро Снєгирьов для КИЇВ24.

Аналітик провів паралель із нещодавнім знищенням іранського лідера Алі Хаменеї, яке стало можливим завдяки тривалому стеженню. За словами Снєгирьова, використання сучасних технологій та агентурної мережі робить диктаторів вразливими навіть у моменти, які здаються їм безпечними.

Дмитро Снєгирьов підкреслив, що українське розвідувальне співтовариство вже довело свою ефективність, проводячи успішні операції з ліквідації високопоставлених військових чинів на території агресора. Однак питання щодо самого Путіна лежить у політичній площині та залежить від рішень на найвищому рівні.

«Подібні операції ухваляться на вищому посадовому рівні. Але українська сторона продемонструвала — мається на увазі українське розвідтовариство — ефективні операції на території супротивника в моменті ліквідації вищих військових посадовців армії країни-окупанта. Технічні можливості української сторони є,», — зазначив аналітик.

За словами експерта, західні партнери наразі не підтримують сценарій радикального усунення очільника Кремля.

«Путін є легітимною особою в очах Заходу. Відповідно його фізична ліквідація українською стороною навряд чи входить в плани наших стратегічних партнерів», — підсумував Снєгирьов.

Нагадаємо, вбивство Америкою Хаменеї боляче вдарило по Путіну, і тепер диктатор у паніці, що рано чи пізно він стане наступним.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї загинув під час потужної атаки США та Ізраїлю на Тегеран. На об’єкт, де перебував аятола, було скинуто 30 бомб.

Вночі проти 1 березня іранське державне телебачення підтвердило загибель Алі Хаменеї під час ракетних ударів. У країні оголосили 40-денну загальнонаціональну жалобу.