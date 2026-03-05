Ніколи не кажіть ці слова, бо завжди будуть проблеми з грошима: яка фраза притягує бідність

Які слова притягують бідність / © www.freepik.com/free-photo

З давніх-давен люди вірили, що слова мають особливу силу. Вони можуть не лише передавати думки, а й формувати настрій, ставлення до життя і навіть впливати на добробут. Саме тому в народі існує багато прикмет, пов’язаних із грошима та висловами про них. Деякі фрази люди вимовляють щодня, навіть не замислюючись, що таким чином програмують себе на фінансові труднощі.

Які слова можуть стати причиною проблем із грошима: їх не варто промовляти навіть про себе

За словами психологів, однією з найнебажаніших фраз є: «У мене ніколи немає (не вистачає) грошей».

На перший погляд, це звичайний вислів, який люди використовують, коли говорять про нестачу коштів. Однак постійне його повторення формує негативне ставлення до фінансів. Людина ніби переконує себе, що гроші — це щось недосяжне або тимчасове.

Через це з’являється відчуття безнадійності, знижується мотивація шукати нові можливості, а будь-які фінансові шанси можуть залишатися непоміченими.

Експерти з психології часто говорять про те, що слова безпосередньо впливають на мислення людини. Якщо постійно повторювати негативні твердження, мозок починає сприймати їх як реальність.

Тому людина може підсвідомо уникати рішень, які б могли покращити її фінансову ситуацію. Саме через це багато фахівців радять уважно ставитися до того, що ми говоримо про гроші.

Які фрази краще використовувати натомість

Замість негативних висловів варто використовувати нейтральніші або позитивніші формулювання, наприклад:

«Зараз я планую свої витрати».

«Я шукаю нові можливості для заробітку».

«Я навчаюся краще керувати фінансами».

Такі фрази не створюють відчуття безвиході, а, навпаки, налаштовують на пошук конструктивних рішень.