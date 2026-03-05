США готові до тривалої війни: в адміністрації Трампа розкрили головні цілі операції

Дональд Трамп. / © Associated Press

Сполучені Штати Америки мають «більш ніж достатньо» зброї для ведення тривалої війни з Іраном. операція «Епічна лють» має кілька головних цілей. Зміна режиму не є головною метою Вашингтона.

Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт, пише CNN.

З її слів, існує чотири важливі цілі американських ударів по Ірану: знищення програми балістичних ракет режиму, «знищенні» військово-морської присутності країни в регіоні, ліквідації терористичних посередників Тегерана і запобіганні його прагненню отримати ядерну зброю.

Вона сказала, що усунення іранських лідерів вітається, але не входить до чотирьох головних цілей.

«Очевидно, як президент неодноразово казав, чи хочемо ми бачити Іраном керований злочинним терористичним режимом? Ні, звичайно, ні. Тож будь-який день, коли Сполучені Штати Америки ліквідують терориста, — це добрий день для нашої країни та добрий день для нашого народу», — заявила Левітт.

З її слів, американський лідер розпочав удари, керуючись «гарним передчуттям», що іранський режим планує атакувати США. Левітт наголосила, що бездіяльність є «неприйнятним» варіантом з точки зору Трампа. Це, на її думку, підштовхнуло його рішення розпочати війну.

«Можна з упевненістю сказати, що наразі операція „Епічна лють“ має «приголомшливий успіх», - наголосила прессекретарка Дональда Трампа.

Війна США проти Ірану — останні новини

Напередодні очільник Пентагону Піт Гегсет заявив про близьку перемогу над Іраном. З його слів, далі будуть нові хвилі ударів по території країни, адже «Америка перемагає — рішуче, нищівно та безжально». Менш ніж за тиждень, каже американський посадовець, США та Ізраїль матимуть повний контроль над іранським небом.

Сам президент Дональд Трамп оцінив війну проти Ірану — «15 балів із 10». Удари по іранських об’єктах значно послабили військові можливості Тегерана. Зокрема, йдеться про знищення ракетної інфраструктури та інших військових цілей.

The Telegraph повідомило, що у Білому домі почався розкол через війну з Іраном. Зокрема, державний секретар Марко Рубіо заявив, саме дії Ізраїлю фактично призвели до втягнення США у війну. Ця позиція викликала хвилю критики серед прихильників Трампа з руху MAGA.