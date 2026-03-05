У спідниці-сітці і прозорій блузці в горошок: Кейт Мосс на показі Tom Ford у Парижі

Кейт Мосс / © Getty Images

Кейт Мосс стала гостею показу бренду Tom Ford осінь/зима 2026-2027, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі.

Супермодель обрала для своєї появи сміливий аутфіт. На ній була чорна блузка у білий горошок з рукавами до ліктів, яка по боках просвічувалася, а спереду була щільною. Під нею на Кейт не було бюстгальтера, що додало її луку провокаційності.

Верх Мосс скомбінувала з чорною лакованою спідницею-сіткою з чорним шкіряним ремінцем, під якою на ній була чорна білизна, та з чорними лакованими гостроносими мюлями на шпильках. У руці зірка тримала чорну сумку з ручкою-ланцюжком. Кейт зробила укладання з локонами на один бік, ніжний макіяж і завершила лук каблучками з діамантами.

Після показу Мосс поверталась до готелю, одягнувши зверху теплу об’ємну шубу.

Нагадаємо, Кейт Мосс одягла на показ Saint Laurent сірий спідничний костюм і фіолетову блузку.