ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
70
Час на прочитання
1 хв

У спідниці-сітці і прозорій блузці в горошок: Кейт Мосс на показі Tom Ford у Парижі

52-річна супермодель у сміливому образі відвідала чергове фешншоу на Паризькому тижні моди.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Кейт Мосс

Кейт Мосс / © Getty Images

Кейт Мосс стала гостею показу бренду Tom Ford осінь/зима 2026-2027, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі.

Супермодель обрала для своєї появи сміливий аутфіт. На ній була чорна блузка у білий горошок з рукавами до ліктів, яка по боках просвічувалася, а спереду була щільною. Під нею на Кейт не було бюстгальтера, що додало її луку провокаційності.

Кейт Мосс / © Getty Images

Кейт Мосс / © Getty Images

Верх Мосс скомбінувала з чорною лакованою спідницею-сіткою з чорним шкіряним ремінцем, під якою на ній була чорна білизна, та з чорними лакованими гостроносими мюлями на шпильках. У руці зірка тримала чорну сумку з ручкою-ланцюжком. Кейт зробила укладання з локонами на один бік, ніжний макіяж і завершила лук каблучками з діамантами.

Після показу Мосс поверталась до готелю, одягнувши зверху теплу об’ємну шубу.

Кейт Мосс / © Getty Images

Кейт Мосс / © Getty Images

Нагадаємо, Кейт Мосс одягла на показ Saint Laurent сірий спідничний костюм і фіолетову блузку.

Дата публікації
Кількість переглядів
70
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie