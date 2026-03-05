Донька Майкла Джексона блиснула татуюваннями між грудьми і на животі під час Тижня моди у Парижі

Періс Джексон / © Getty Images

Періс Джексон відвідала показ жіночої колекції Tom Ford осінь/зима 2026-2027, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі.

Зірка з’явилася на фешнівенті у чорному костюмі, що складався із вкороченого смокінгу з атласними лацканами і вузьких штанів зі стрілками, та екстравагантній білій сорочці з коміром-стійкою і відкритою зоною між грудьми та животом, у якому вона продемонструвала свої татуювання.

Періс Джексон / © Getty Images

Аутфіт Джексон доповнила чорним шкіряним ремінцем і чорними гостроносими туфлями. Їй зробили укладання, зачесавши волосся назад, і макіяж із пишними віями та помадою ягідного відтінку. Вуха Періс прикрасила золотими сережками, а руки — золотими каблучками з камінням і браслетом.

Нагадаємо, Періс Джексон одягла на вечірку червону сукню максі з довгими рукавами, обтислим верхом і вільною напівпрозорою спідницею.