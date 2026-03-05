Дочь Майкла Джексона блеснула татуировками между грудью и на животе во время Недели моды в Париже

Пэрис Джексон / © Getty Images

Пэрис Джексон посетила показ женской коллекции Tom Ford осень/зима 2026-2027, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

Звезда появилась на фэшн-ивенте в черном костюме, состоящем из укороченного смокинга с атласными лацканами и узких брюк со стрелками, и экстравагантной белой рубашки с воротником-стойкой и открытой зоной между грудью и животом, в котором она продемонстрировала свои татуировки.

Пэрис Джексон / © Getty Images

Аутфит Джексон дополнила черным кожаным ремешком и черными остроносыми туфлями. Ей сделали укладку, зачесав волосы назад, и макияж с пышными ресницами и помадой ягодного оттенка. Уши Пэрис украсила золотыми серьгами, а руки - золотыми кольцами с камнями и браслетом.

