Укрaїнa
131
1 хв

Росія атакувала цивільне судно з кукурудзою у Чорному морі: є постраждалі

Російський безпілотник влучив у цивільне судно під іноземним прапором під час його виходу з українського порту. Серед членів екіпажу є постраждалі.

Катерина Сердюк
Чорноморський порт / Ілюстративне фото

Увечері 4 березня в акваторії Чорне море російський БпЛА влучив у цивільне судно під прапором Панама. Корабель перевозив кукурудзу та виходив із порту Чорноморськ.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Деталі атаки на порт

За словами Кіпера, через атаку на судно постраждалі. Після удару людям надали допомогу.

«Унаслідок атаки є постраждалі серед членів екіпажу. Проведено заходи з надання допомоги та евакуації людей», — зазначив він.

Нагадаємо, російські війська 4 березня завдали ракетного удару по півдню Одеської області, атакувавши об’єкт транспортної інфраструктури. Внаслідок удару пошкоджено адміністративну будівлю залізничної станції, є постраждалі. Серед поранених — щонайменше двоє дітей, усім надали медичну допомогу.

131
