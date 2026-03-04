Росія вдарила ракетою по залізничній інфраструктурі: серед поранених - діти

Стовп диму / © DepositPhotos

4 березня армія РФ завдала ракетного удару по півдню Одещини. Атаки зазнав обʼєкт транспортної інфраструктури. Є постраждалі.

Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Наслідки обстрілу Одещини

Як зазначається, внаслідок удару пошкоджено адміністративну будівлю.

«На жаль, за попередньою інформацією, троє людей постраждали, серед них двоє дітей. Всі у стані середньої тяжкості. Їм надається необхідна медична допомога», — акцентував посадовець.

Віце-прем’єрміністр України деталізував, що росіяни пошкодили адміністративну будівлю залізничної станції.

«Поранено залізничника та двох дітей», — наголосив він.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих через атаку РФ по Одещині зросла.

«Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару зросла до чотирьох людей. Стан трьох із них, зокрема, двох дітей — середньої тяжкості. Ще один постраждалий перебуває у тяжкому стані», — йдеться у повідомленні Кіпера.

Відповідні служби працюють на місцях з метою ліквідації наслідків удару РФ. Потерпілим надається допомога.

Нагадаємо, РФ здійснила масовану нічну атаку ударними безпілотниками по півдню Одеської області. Під ударом була енергетична, портова, транспортна, промислова та житлова інфраструктура. Попри значні пошкодження об’єктів, дані про постраждалих не надходили.