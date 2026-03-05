Навіть сир може змінити дію ліків: які продукти не варто вживати з препаратами

Сир / © Pixabay

Деякі звичні продукти можуть впливати на те, як діють ліки в організмі. Йдеться, зокрема, про грейпфрут, сир, зелень та алкоголь. Фармацевти попереджають: поєднання певних продуктів із препаратами може змінювати їхнє засвоєння та підвищувати ризик побічних ефектів.

Про це повідомило видання Mirror.

За словами головного фармацевта і директора Pyramid Pharmacy Group Аміра Бхогала, подібні взаємодії трапляються частіше, ніж багато пацієнтів усвідомлюють. Деякі інгредієнти здатні впливати на те, як ліки розщеплюються, всмоктуються або активуються в організмі — іноді без помітних попереджувальних симптомів.

Фармацевт назвав шість поширених продуктів, які можуть змінювати дію медикаментів.

Грейпфрут

Цей фрукт містить речовини, що впливають на ферментну систему цитохрому P450, яка відповідає за метаболізм багатьох препаратів. У результаті концентрація ліків у крові може підвищуватися, що збільшує ризик побічних ефектів. Особливо це стосується статинів, препаратів від підвищеного тиску (зокрема блокаторів кальцієвих каналів) та імунодепресантів. Важливо, що небезпеку становлять як свіжі фрукти, так і грейпфрутовий сік, а ефект може тривати до доби.

Листова зелень

Шпинат, капуста кале та броколі багаті на вітамін К, який впливає на дію антикоагулянтів, зокрема варфарину. За словами фармацевта, проблема не в самих продуктах, а у різких змінах їх споживання. Для людей, які приймають такі препарати, важливо підтримувати стабільний рівень вітаміну К у раціоні, щоб не порушувати ефективність лікування.

Молочні продукти

Молоко, сир та інші продукти з високим вмістом кальцію можуть знижувати всмоктування деяких антибіотиків, зокрема тетрациклінів і фторхінолонів. Мінерали зв’язуються з молекулами препарату в шлунково-кишковому тракті, через що ліки гірше потрапляють у кров. Це може зменшити ефективність терапії та уповільнити одужання. Фахівці радять робити інтервал щонайменше дві години між прийомом антибіотиків і молочних продуктів.

Продукти з високим вмістом тираміну

Тирамін міститься у витриманих сирах, ферментованих продуктах, в’яленому м’ясі та деяких соєвих продуктах. У поєднанні з інгібіторами моноаміноксидази (МАО), які застосовують для лікування депресії та тривожних розладів, він може спричинити різке підвищення артеріального тиску — так звану гіпертонічну кризу. Тому людям, які приймають такі препарати, рекомендують отримувати детальні харчові рекомендації від лікаря або фармацевта.

Алкоголь

Алкоголь може взаємодіяти з різними групами ліків. Він здатний посилювати седативний ефект препаратів, що пригнічують центральну нервову систему, впливати на метаболізм медикаментів, підвищувати ризик кровотечі або викликати різке падіння артеріального тиску. Реакція організму залежить як від кількості алкоголю, так і від типу препарату, тому фахівці радять консультуватися з лікарем або фармацевтом.

Журавлина

Журавлина — у вигляді ягід, соку чи добавок — може посилювати дію антикоагулянтів, зокрема варфарину. Це підвищує ризик кровотечі, особливо якщо людина раптово збільшує кількість продуктів із журавлини в раціоні. Фармацевти рекомендують пацієнтам або підтримувати стабільний рівень споживання, або бути обережними з різкими змінами.

