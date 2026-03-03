В Україні змінили правила продажу ліків: що відомо

Ліки / © Pixabay

Від 3 березня в Україні на АЗС дозволили продаж лікарських засобів. Тепер разом із кавою чи пальним на касі можна буде придбати базові препарати першої необхідності: жарознижувальні, знеболювальні засоби та сорбенти.

Про це йдеться в постанові №275.

Згідно з новою постановою, йдеться виключно про реалізацію безрецептурних медикаментів.

Хто продаватиме пігулки

Попри спрощення доступу покупців до медикаментів, вимоги до самих АЗС є доволі суворими. Відпускати препарати зможе далеко не кожен оператор-касир. Уряд чітко визначив, що право на реалізацію ліків на заправці має лише фахівець зі спеціальною освітою — не нижче фахового молодшого бакалавра за спеціальністю «Фармація».

Крім того, кожна АЗС повинна мати впроваджену спеціальну форму відомостей про матеріально-технічну базу та персонал, а в документах має бути чітко вказана конкретна зона, де здійснюється торгівля ліками.

Що ще змінить нова постанова

Урядовий документ стосується не лише роздрібної торгівлі на заправках, а й всього ланцюга постачання ліків в Україну. Зокрема, Кабмін уточнив термінологію, щоб усунути юридичні розбіжності.

Відтепер імпортером лікарських засобів вважається зареєстрований в Україні суб’єкт господарювання (виробник або офіційний представник), який має ліцензію на ввезення готових препаратів. Також оновлюються форми заяв на отримання ліцензій, зокрема для E-commerce (онлайн-продажу ліків), та форми повідомлень про зміну реєстраційних даних.

Коли запрацюють усі зміни

Ухвалена постанова набирає чинності у два етапи. Вже з 3 березня діють норми щодо торгівлі на АЗС, включно з новими формами відомостей та жорсткими вимогами до освіти персоналу заправок.

Другий етап стартує через два місяці після офіційного опублікування документа. Тоді наберуть чинності всі інші технічні зміни та оновлені форми заяв для великих аптечних мереж та імпортерів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що уряд розпочав масштабну реформу фармацевтичного ринку, спрямовану на зниження цін і забезпечення доступності медикаментів навіть у найскладніших умовах.