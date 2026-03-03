Три побутові прилади, які не можна вимикати з розетки: це правило збереже дорогу техніку й нерви

Які прилади не можна вимикати з розетки / © unsplash.com

Багато людей мають звичку вимикати всю техніку з розетки: одні роблять це перед поїздками, інші вимикають пристрої щовечора. Здається, що це збереже електроенергію та убезпечить від замикання. У більшості випадків такий підхід не шкодить, але є техніка, для якої часте вимкнення не просто небажане, воно може спричинити серйозну поломку.

OLED-телевізори

Екрани OLED працюють на органічних світлодіодах, які потребують регулярного вирівнювання та оновлення. Ці процеси виконуються автоматично саме в режимі очікування. Якщо телевізор повністю вимикати з розетки, система не встигає завершити калібрування.

Через це окремі ділянки екрана зношуються швидше, з’являються тіні від статичних зображень і ефект вигорання. У більшості випадків такі дефекти вже не підлягають відновленню, а дорогий телевізор стає фактично непридатним для комфортного перегляду.

Струменеві принтери

Конструкція струменевих принтерів передбачає спеціальний режим очікування, у якому друкувальна головка закривається й захищається від висихання. Якщо пристрій вимкнути, він не встигне перейти у безпечний режим.

Після такого вимкнення під час наступного запуску принтер змушений робити глибоке промивання сопел, витрачаючи велику кількість чорнил. Повторювані цикли очищення збільшують витрати та пришвидшують зношення головки. У результаті це призводить до заміни дорогих деталей або повного виходу пристрою з ладу.

Wi-Fi роутери

Сучасні маршрутизатори створені для постійної роботи. Їхнє програмне забезпечення регулярно оновлює налаштування, оптимізує трафік та встановлює захисні патчі. Якщо пристрій часто вимикають, він щоразу проходить повний цикл перезавантаження, що створює додаткове навантаження на чипи та пам’ять.

Особливо небезпечним є раптове вимкнення — це може пошкодити внутрішню пам’ять роутера. У такому випадку він перестає працювати і часто не підлягає відновленню.