На плодових деревах не буде моху та лишайників: чим обробити, щоб стовбури завжди були чистими

Чим обробити дерева від моху та лишайників / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Мох та лишайники часто з’являються на яблунях, грушах, вишнях, сливах та навіть на декоративних деревах. Вони не завжди є прямою загрозою для рослини, проте їхня поява свідчить про підвищену вологість, нестачу сонця або загальне ослаблення дерева. Якщо не видаляти ці нарости, вони можуть затримувати воду, сприяти розвитку грибкових хвороб та заважати диханню кори. Втім позбутися моху можна простими й ефективними методами, а правильне оброблення допоможе стовбуру залишатися чистим упродовж сезону.

Розчин залізного купоросу

Це один із найефективніших засобів проти моху та лишайників. Він проникає у структуру наростів і буквально спалює їх, не завдаючи шкоди корі дерева. Як застосовувати:

300 г купоросу розчинити у 10 л теплої води;

обприскати стовбур і товсті гілки;

через кілька днів мох потемніє та сам відпаде.

Перевага — засіб працює швидко й довго захищає кору.

Реклама

Лужний мильний розчин з содою

Ніжніший спосіб, підходить для молодих дерев, чутливих сортів та декоративних культур. Рецепт приготування засобу для оброблення дерев:

100 г господарського мила;

4 столові ложки соди;

10 літрів гарячої води.

Розчин розм’якшує нарости, після чого мох легко знімається щіткою.

Оброблення корисними біопрепаратами

Якщо вам потрібен екологічний засіб, можна використати біофунгіциди, наприклад, на основі триходерми чи корисних бактерій. Вони пригнічують патогени та створюють здорову мікрофлору на корі, з якою мохові складно закріпитися.

Як підготувати дерево до очищення

Перед обробленням важливо правильно підготувати стовбур:

Реклама

видалити сухий мох дерев’яною або пластиковою щіткою;

не використовувати метал, щоб не пошкодити кору;

провести процедуру у суху безвітряну погоду;

використати рукавички та захисні окуляри.

Після очищення обов’язково нанесіть захисний засіб, щоб мох не повернувся. Щоб стовбури залишались чистими завжди, дотримуйтеся кількох правил: