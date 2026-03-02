Яйця будуть свіжими дуже довго: ось як правильно їх зберігати, щоб подовжити термін придатності

Як подовжити термін придатності яєць / © www.freepik.com/free-photo

Яйця — один із найпопулярніших продуктів, який завжди є в холодильнику. Але мало хто замислюється, що їхня свіжість залежить не лише від дати на пакуванні, а й від умов зберігання. Якщо створити правильне середовище, яйця можуть залишатися свіжими в кілька разів довше, ніж зазвичай.

Чому так важливо правильно зберігати яйця

Яйце має природну захисну плівку, яка запобігає швидкому проникненню бактерій. Але неправильне зберігання, перепади температур чи волога можуть швидко зруйнувати цю оболонку. У результаті яйця псуються раніше, втрачають запах, смак і навіть можуть стати небезпечними для здоров’я. Щоб цього не сталося, важливо знати кілька простих правил.

Зберігайте яйця у коробці, а не на дверцятах холодильника

Багато хто ставить яйця в спеціальні формочки на дверцятах холодильника. Але це — найгірше місце. Дверцята постійно відкриваються, температура коливається, а це пришвидшує псування.

Найкраще місце — середня полиця холодильника, де температура завжди стабільна. Зберігайте яйця прямо в картонному пакуванні — воно захищає від світла і поглинає зайву вологу.

Кладіть яйця гострим кінцем вниз

Це маленьке правило значно продовжує термін свіжості. У тупому кінці яйця знаходиться повітряна камера. Якщо покласти яйце гострим кінцем вниз, жовток залишається по центру, мембрана не руйнується, а всередину не потрапляє зайве повітря.

Так яйця довше залишаються пружними, ароматними та корисними.

Не мийте яйця перед зберіганням

Миття руйнує природну захисну плівку. Якщо яйце брудне, просто протріть його сухою серветкою або вимийте безпосередньо перед приготуванням.

Виняток — якщо ви купуєте промислові яйця, які вже пройшли очистку на виробництві. Але навіть у такому разі їх краще не мочити додатково.

Додайте трохи солі, якщо зберігаєте розбиті яйця

Якщо вам потрібно зберегти розбиті яйця, наприклад, для випічки чи омлету, додайте дрібку солі й перелийте їх у герметичний контейнер.

Сіль уповільнює розвиток бактерій і допомагає зберегти структуру білка. У холодильнику такі яйця можуть стояти 2-3 доби.