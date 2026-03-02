Середня зарплата в Україні скоротилася: де і кому платять найменше

У січні середня зарплата в Україні скоротилася / © УНІАН

У січні 2026 року середня заробітна плата штатних працівників в Україні скоротилася на 9,5% порівняно з груднем 2025 року і становила 27 975 грн.

Про це повідомив Держстат.

Зазначається, що найбільший рівень заробітних плат — у секторі інформацій та телекомунікації (76 905 грн), на авіаційному транспорті (58 249 грн) та у сфері фінансів і страхової діяльності (54 901 грн).

Найнижчий рівень оплат — у працівників сфери творчості, мистецтва та розваг (13 822 грн) та у фахівців бібліотечної та архівної справи (13 104 грн).

Найвищий рівень оплати праці зафіксовано у Києві (43 865 грн) та у Київській області (28 598 грн).

Регіони з найнижчим рівнем оплати праці: Чернівецька (19 984 грн) та Кіровоградська (19 996 грн) області.

Зарплати в Україні

У березні середня зарплата може зрости оціночно на 1,5% у порівнянні з лютим, або на 400–450 грн. Основними чинниками зростання експерти називають дефіцит робочої сили, посилення конкуренції за персонал та поступову адаптацію економіки до умов воєнного часу.

Однак автоматичного підвищення заробітків не буде, а розрив між високими і низькими зарплатами продовжить збільшуватися.