Середня зарплата в Україні скоротилася: де і кому платять найменше
Найнижчі зарплати отримують працівники сфери творчості, мистецтва та розваг, а також фахівці бібліотек і архівів.
У січні 2026 року середня заробітна плата штатних працівників в Україні скоротилася на 9,5% порівняно з груднем 2025 року і становила 27 975 грн.
Про це повідомив Держстат.
Зазначається, що найбільший рівень заробітних плат — у секторі інформацій та телекомунікації (76 905 грн), на авіаційному транспорті (58 249 грн) та у сфері фінансів і страхової діяльності (54 901 грн).
Найнижчий рівень оплат — у працівників сфери творчості, мистецтва та розваг (13 822 грн) та у фахівців бібліотечної та архівної справи (13 104 грн).
Найвищий рівень оплати праці зафіксовано у Києві (43 865 грн) та у Київській області (28 598 грн).
Регіони з найнижчим рівнем оплати праці: Чернівецька (19 984 грн) та Кіровоградська (19 996 грн) області.
Зарплати в Україні
У березні середня зарплата може зрости оціночно на 1,5% у порівнянні з лютим, або на 400–450 грн. Основними чинниками зростання експерти називають дефіцит робочої сили, посилення конкуренції за персонал та поступову адаптацію економіки до умов воєнного часу.
Однак автоматичного підвищення заробітків не буде, а розрив між високими і низькими зарплатами продовжить збільшуватися.