Чому ліки в Україні дешевші, ніж у Європі

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Причина проста — ліки в нашій країні коштують дешевше, ніж в Європі, у 85% випадків. Що ж зумовлює таку різницю в цінах та доступності фармацевтичних препаратів?

В Україні 85% ліків покупці придбають за власний кошт, оскільки система реімбурсації (державного відшкодування вартості ліків) та медичне страхування охоплюють незначну частину потреб населення. З точки зору споживача наявність розгалуженої мережі аптек збільшує шанси знайти необхідні медикаменти, виписані лікарем, та мати більший вибір за вигідною ціною серед препаратів з однією діючою речовиною.

Розвинута галузь аптек, що стабільно працюють попри блекаути та форс-мажорні обставини, забезпечують передусім доступність ліків для населення. Завдяки масштабу великі аптечні рітейлери працюють ефективніше: економлять на логістиці, знижують витрати та домовляються про кращі ціни з постачальниками. В результаті вони можуть пропонувати вигідніші ціни для покупців. Конкуренція між всіма аптеками в Україні відбувається переважно через якість сервісу та зручність розташування, але також і через вартість ліків.

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У Великій Британії значну частку ринку займають саме великі мережі, такі як Boots та LloydsPharmacy. Вони забезпечують не лише продаж ліків, але й широкий спектр послуг. У Норвегії після дерегуляції понад 90% аптек контролюються трьома великими мережевими компаніями, що дозволило оптимізувати систему постачання ліків та впровадити новітні стандарти обслуговування.

Українці, які живуть у Європі, продовжують купувати ліки в Україні саме через нижчу ціну. Адже у країнах ЄС вартість ліків суттєво вища. В австрійській системі охорони здоров'я, наприклад, діє гнучка система знижок, яка залежить від фінансових показників аптечного закладу. Соціальні організації можуть отримувати знижки до 7,5% на фармпродукцію. Коли йдеться про вартісні лікарські засоби, процедура їх відшкодування передбачає спеціальний розгляд кожного випадку. Соціальний фонд бере на себе оплату таких препаратів лише після позитивного висновку медичного консультанта, який детально вивчає необхідність призначення конкретних ліків.

Крім того, у Європі діє обов'язкове медичне страхування, яке покриває більшу частину вартості ліків, але майже на все вимагає отримання рецептів та проходження бюрократичних процедур. До того ж працює система підтримки доступності ліків на основі реімбурсації (відшкодування вартості), в результаті чого пацієнт часто платить лише частину вартості або отримує ліки безкоштовно.

Але базові ціни на ліки в Україні все одно виявляються нижчими:

84% безрецептурних препаратів коштують дешевше, ніж в Європі.

Для рецептурних ліків показник становить 78%.

Середня ціна упаковки в Україні на 30% нижча за європейську.

В Україні завдяки конкуренції між аптеками ціни на ліки залишаються доступнішими порівняно з європейськими країнами.