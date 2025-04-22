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Як приготувати соус сацебелі
Цей соус можна не тільки купити в магазині, але й приготувати вдома самому, він вийде набагато смачнішим за магазинний.
Соус чудово підійде до шашлику, будь-якої м’ясної страви, макаронів, смаженої риби або його просто можна скуштувати зі шматочком хліба.
Інгредієнти:
кінза свіжа — 2 пучки;
томатна паста — 200 г;
вода — 200 мл;
хмелі-сунелі — 2 ч. л.;
аджика суха — 1 ч. л.;
часник — 5 зубчиків;
оцет столовий 9% — 1 ч. л.;
перець чорний мелений;
сіль.
Приготування:
Кинзу промийте, обсушіть паперовим рушником, обірвіть листочки і дрібно наріжте.
Часник очистіть та видавіть через прес.
У миску викладіть кінзу, часник, аджику, хмелі-сунелі, оцет, перець чорний мелений і перетріть у ступці, потім додайте томатну пасту, воду, посоліть до смаку, перемішайте. Готовий соус викладіть у скляний посуд та відправте до холодильника.
Поради:
Цей соус зберігатиметься в холодильнику до двох тижнів.
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