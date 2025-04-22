Як приготувати соус сацебелі

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Соус чудово підійде до шашлику, будь-якої м’ясної страви, макаронів, смаженої риби або його просто можна скуштувати зі шматочком хліба.

Інгредієнти:

кінза свіжа — 2 пучки;

томатна паста — 200 г;

вода — 200 мл;

хмелі-сунелі — 2 ч. л.;

аджика суха — 1 ч. л.;

часник — 5 зубчиків;

оцет столовий 9% — 1 ч. л.;

перець чорний мелений;

сіль.

Приготування:

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Кинзу промийте, обсушіть паперовим рушником, обірвіть листочки і дрібно наріжте.

Часник очистіть та видавіть через прес.

У миску викладіть кінзу, часник, аджику, хмелі-сунелі, оцет, перець чорний мелений і перетріть у ступці, потім додайте томатну пасту, воду, посоліть до смаку, перемішайте. Готовий соус викладіть у скляний посуд та відправте до холодильника.

Поради:

Цей соус зберігатиметься в холодильнику до двох тижнів.

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