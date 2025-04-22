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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
79
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати соус сацебелі

Цей соус можна не тільки купити в магазині, але й приготувати вдома самому, він вийде набагато смачнішим за магазинний.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
34 ккал
Сацебелі

Сацебелі / © Credits

Соус чудово підійде до шашлику, будь-якої м’ясної страви, макаронів, смаженої риби або його просто можна скуштувати зі шматочком хліба.

Інгредієнти:

  • кінза свіжа — 2 пучки;

  • томатна паста — 200 г;

  • вода — 200 мл;

  • хмелі-сунелі — 2 ч. л.;

  • аджика суха — 1 ч. л.;

  • часник — 5 зубчиків;

  • оцет столовий 9% — 1 ч. л.;

  • перець чорний мелений;

  • сіль.

Приготування:

Кинзу промийте, обсушіть паперовим рушником, обірвіть листочки і дрібно наріжте.

Часник очистіть та видавіть через прес.

У миску викладіть кінзу, часник, аджику, хмелі-сунелі, оцет, перець чорний мелений і перетріть у ступці, потім додайте томатну пасту, воду, посоліть до смаку, перемішайте. Готовий соус викладіть у скляний посуд та відправте до холодильника.

Поради:

  • Цей соус зберігатиметься в холодильнику до двох тижнів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
79
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