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Як приготувати смачний домашній майонез

Як приготувати смачний домашній майонез

Як приготувати смачний домашній майонез / Фото: www.credits

Приготуйте корисний домашній майонез без жодних консервантів, який можна їсти навіть дітям.

На сторінці _fit_mo_ показали як приготувати смачний домашній майонез, який стане чудовим додатком до ваших страв без загрози вашій фігурі.

Інгредієнти

Яйця
3 шт.
Оливкова олія
1 ст.л
Вода
50 мл
Гірчиця
10 г
Сіль
Лимонний сік

Приготування:

  • Зваріть в круту яйця, охолодіть їх і почистіть;
  • У блендер додайте всі інгредієнти та ретельно перемішайте їх до однорідної маси;
  • Готовий майонез пересипте у невелику тарілочку і його одразу можна куштувати;

Поради:

  • Замість оливкової олії можна використати соняшникову.
  • За бажанням можна додати трохи вершків, це збільшить кількість білка у майонезі.

Смачного!

Цей домашній майонез зможуть дозволити собі всі, хто дотримується здорового та збалансованого харчування.

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