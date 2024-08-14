Приготуйте корисний домашній майонез без жодних консервантів, який можна їсти навіть дітям.

На сторінці _fit_mo_ показали як приготувати смачний домашній майонез, який стане чудовим додатком до ваших страв без загрози вашій фігурі.

Інгредієнти Яйця 3 шт. Оливкова олія 1 ст.л Вода 50 мл Гірчиця 10 г Сіль Лимонний сік

Приготування:

Зваріть в круту яйця, охолодіть їх і почистіть;

У блендер додайте всі інгредієнти та ретельно перемішайте їх до однорідної маси;

Готовий майонез пересипте у невелику тарілочку і його одразу можна куштувати;

Поради:

Замість оливкової олії можна використати соняшникову.

За бажанням можна додати трохи вершків, це збільшить кількість білка у майонезі.

Смачного!

Цей домашній майонез зможуть дозволити собі всі, хто дотримується здорового та збалансованого харчування.

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