Приготуйте корисний домашній майонез без жодних консервантів, який можна їсти навіть дітям.
На сторінці _fit_mo_ показали як приготувати смачний домашній майонез, який стане чудовим додатком до ваших страв без загрози вашій фігурі.
Інгредієнти
- Яйця
- 3 шт.
- Оливкова олія
- 1 ст.л
- Вода
- 50 мл
- Гірчиця
- 10 г
- Сіль
- Лимонний сік
Приготування:
- Зваріть в круту яйця, охолодіть їх і почистіть;
- У блендер додайте всі інгредієнти та ретельно перемішайте їх до однорідної маси;
- Готовий майонез пересипте у невелику тарілочку і його одразу можна куштувати;
Поради:
- Замість оливкової олії можна використати соняшникову.
- За бажанням можна додати трохи вершків, це збільшить кількість білка у майонезі.
Смачного!
Цей домашній майонез зможуть дозволити собі всі, хто дотримується здорового та збалансованого харчування.
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