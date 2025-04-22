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Как приготовить соус Сацебели
Этот соус можно не только купить в магазине, но и приготовить дома самому, который получится намного вкуснее магазинного.
Соус отлично подойдет к шашлыку, к любому мясному блюду, к макаронам, жареной рыбе или просто так с кусочком хлеба.
Ингредиенты:
кинза свежая - 2 пучка;
томатная паста - 200 гр;
вода - 200 мл;
хмели-сунели - 2 чл;
аджика сухая - 1 чл;
чеснок - 5 зубчиков;
уксус столовый 9% - 1 чл;
перец черный молотый;
соль.
Приготовление:
Кинзу промойте, обсушите бумажным полотенцем, оборвите листочки и мелко нарежьте.
Чеснок очистите и выдавите через пресс.
В миску выложите кинзу, чеснок, аджику, хмели сунели, уксус, перец черный молотый, и перетрите в ступке, затем добавьте томатную пасту, воду, посолите по вкусу, перемешайте. Готовый соус выложите в стеклянную посуду и отправьте в холодильнике.
Советы:
Этот соус храниться в холодильнике до двух недель.
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