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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
79
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить соус Сацебели

Этот соус можно не только купить в магазине, но и приготовить дома самому, который получится намного вкуснее магазинного.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
34 ккал
Сацебели

Сацебели / © Credits

Соус отлично подойдет к шашлыку, к любому мясному блюду, к макаронам, жареной рыбе или просто так с кусочком хлеба.

Ингредиенты:

  • кинза свежая - 2 пучка;

  • томатная паста - 200 гр;

  • вода - 200 мл;

  • хмели-сунели - 2 чл;

  • аджика сухая - 1 чл;

  • чеснок - 5 зубчиков;

  • уксус столовый 9% - 1 чл;

  • перец черный молотый;

  • соль.

Приготовление:

Кинзу промойте, обсушите бумажным полотенцем, оборвите листочки и мелко нарежьте.

Чеснок очистите и выдавите через пресс.

В миску выложите кинзу, чеснок, аджику, хмели сунели, уксус, перец черный молотый, и перетрите в ступке, затем добавьте томатную пасту, воду, посолите по вкусу, перемешайте. Готовый соус выложите в стеклянную посуду и отправьте в холодильнике.

Советы:

  • Этот соус храниться в холодильнике до двух недель.

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Дата публикации
Количество просмотров
79
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