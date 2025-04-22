Как приготовить соус Сацебели

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Соус отлично подойдет к шашлыку, к любому мясному блюду, к макаронам, жареной рыбе или просто так с кусочком хлеба.

Ингредиенты:

кинза свежая - 2 пучка;

томатная паста - 200 гр;

вода - 200 мл;

хмели-сунели - 2 чл;

аджика сухая - 1 чл;

чеснок - 5 зубчиков;

уксус столовый 9% - 1 чл;

перец черный молотый;

соль.

Приготовление:

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Кинзу промойте, обсушите бумажным полотенцем, оборвите листочки и мелко нарежьте.

Чеснок очистите и выдавите через пресс.

В миску выложите кинзу, чеснок, аджику, хмели сунели, уксус, перец черный молотый, и перетрите в ступке, затем добавьте томатную пасту, воду, посолите по вкусу, перемешайте. Готовый соус выложите в стеклянную посуду и отправьте в холодильнике.

Советы:

Этот соус храниться в холодильнике до двух недель.

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