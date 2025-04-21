Какому знаку Зодиака повезет 22 апреля

Дева / © Credits

Реклама

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 22 апреля?

Нынешний день предназначен для активных действий, но успешными они окажутся только в том случае, если будут тщательно спланированы – никакие экспромты и импровизации не пройдут. Двигаться к поставленной цели необходимо от простого к сложному и от незначительного к важному, только так удастся быстро – и относительно легко – ее достичь. Сегодня также не только можно, но и нужно заниматься благотворительностью: сделав доброе дело, мы сможем не просто помочь нуждающемуся в содействии человеку, спасти его – в буквальном смысле слова.

Дева

Девам звезды настоятельно рекомендуют проводить любые переговоры – от деловых до личных, сегодня они окажутся успешными. Правда, для этого им необходимо соблюдать спокойствие, что, возможно, окажется совсем непросто – результат общения очень важен для представителей знака. Как правило, им удается сдерживать эмоции, и нынешний день не должен стать исключением: они смогут удержать себя в руках и договориться с любым – самым сложным – собеседником.

Реклама

Читайте также: