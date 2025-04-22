На Львівщині дитину вкусила змія

В Україні прокинулись змії / © Associated Press

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Змія вкусила дитину у селі на Самбірщині. Дівчинку доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Про це сьогодні, 22 квітня, повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

«Близько 17:22 до ОХМАТДИТ м. Львова потрапила дитина 2016 року народження», — розповіли у відомстві.

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Відомо, що дівчинка проживає у с. Нижня Яблунька на Самбірщині.

Що робити, коли вкусила змія

Коли ви побачили змію на природі, за нею можна поспостерігати з відстані кількох метрів.

Наближатися до неї та робити різкі рухи не потрібно. Адже у разі небезпеки змія може атакувати.

У разі нападу змії потрібно промити місце укусу. Далі слід зняти усі предмети, які можуть перетискати кінцівку. Її бажано знерухомити, адже найчастіше гадюки кусають в руки, інколи в ноги. Ні накладати джгут, ні припікати не можна. Це може бути шкідливо.