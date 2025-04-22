ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
17
Час на прочитання
1 хв

На Львівщині дитину вкусила змія

За яких обставин плазун напав на дитину — наразі невідомо.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
В Україні прокинулись змії

В Україні прокинулись змії / © Associated Press

Змія вкусила дитину у селі на Самбірщині. Дівчинку доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Про це сьогодні, 22 квітня, повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

«Близько 17:22 до ОХМАТДИТ м. Львова потрапила дитина 2016 року народження», — розповіли у відомстві.

Відомо, що дівчинка проживає у с. Нижня Яблунька на Самбірщині.

Що робити, коли вкусила змія

Коли ви побачили змію на природі, за нею можна поспостерігати з відстані кількох метрів.

Наближатися до неї та робити різкі рухи не потрібно. Адже у разі небезпеки змія може атакувати.

У разі нападу змії потрібно промити місце укусу. Далі слід зняти усі предмети, які можуть перетискати кінцівку. Її бажано знерухомити, адже найчастіше гадюки кусають в руки, інколи в ноги. Ні накладати джгут, ні припікати не можна. Це може бути шкідливо.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie