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На Львівщині дитину вкусила змія
За яких обставин плазун напав на дитину — наразі невідомо.
Змія вкусила дитину у селі на Самбірщині. Дівчинку доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.
Про це сьогодні, 22 квітня, повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.
«Близько 17:22 до ОХМАТДИТ м. Львова потрапила дитина 2016 року народження», — розповіли у відомстві.
Відомо, що дівчинка проживає у с. Нижня Яблунька на Самбірщині.
Що робити, коли вкусила змія
Коли ви побачили змію на природі, за нею можна поспостерігати з відстані кількох метрів.
Наближатися до неї та робити різкі рухи не потрібно. Адже у разі небезпеки змія може атакувати.
У разі нападу змії потрібно промити місце укусу. Далі слід зняти усі предмети, які можуть перетискати кінцівку. Її бажано знерухомити, адже найчастіше гадюки кусають в руки, інколи в ноги. Ні накладати джгут, ні припікати не можна. Це може бути шкідливо.