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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Стало відомо, коли відбудеться похорон Папи Римського Франциска

Франциска поховають за межами Ватикану.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Папа Римський Франциск

Папа Римський Франциск / © Associated Press

Ймовірно, похорон Папи Римського відбудеться в суботу, 26 квітня. Церемонія пройде у базиліці Санта-Марія-Маджоре.

Про це пише ANSA.

“Похорон Папи, згідно з нормами Universi Dominici Gregis, має відбутися між четвертим і шостим днями після його смерті, тобто між п’ятницею 25 квітня та неділею 27 квітня. Рішення про дату має прийняти перша Конгрегація кардиналів. Тому ймовірно, що похорони відбудуться в суботу, 26 квітня”, — йдеться у виданні.

Додається, що конклав відбудеться між п’ятнадцятим і двадцятим днем ​​після смерті Франциска, а отже, між 6 і 10 травня. Однак, якщо всі кардинали-виборці будуть у Римі, початок Конклаву також можна перенести на інший час.

Нагадаємо, 21 квітня, у своїй резиденції у Ватикані помер 88-річний Папа Римський Франциск.

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