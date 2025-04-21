Папа Франциск помер: як і коли обиратимуть нового понтифіка

Папа Римський Франциск / © Associated Press

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Cьогодні, 21 квітня, у своїй резиденції у Ватикані помер 88-річний Папа Римський Франциск.

Папа Римський Франциск пішов з життя наступного дня після першої тривалої появи на публіці за останній місяць. У неділю, на Великдень, він виїхав на площу Святого Петра на відкритому папамобілі, вітаючи натовп. Попри те, що цьогорічне великоднє послання «Urbi et Orbi» зачитав архиєпископ Дієґо Равеллі, Франциск з трибуни також коротко благословив вірян.

Останнім часом Папа Римський хворів / © Getty Images

Нагадаємо, здоров’я понтифіка різко погіршилося на початку лютого 2025 року, а лікарі діагностували в нього двосторонню пневмонію.

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14 лютого Папу шпиталізували у критичному стані й медики почали боротьбу за його життя. Згодом йому діагностували полімікробну інфекцію дихальних шляхів, він пережив кілька респіраторних кризів та бронхоспазмів. Ситуація ускладнювалася тим, що, коли Франциску був 21 рік, у нього видалили частину однієї з легень.

Як обиратиметься новий Папа

Дискусія про наступника Папи Римського почалася задовго до смерті Франциска. Утім, фахівці переконані, що передбачити, на кого випаде жереб конклаву — ради Папських кардиналів, майже неможливо. Інтрига зберігається завдяки спеціальному чітко встановленому ритуалові обрання Папського наступника, що налічує вже понад вісім століть.

Обиратимуть нового Папу між 15-м і 20-м днем після смерті — отже, вибори нового понтифіка очікуються між 6 і 11 травня.

Колір диму з димаря є сигналом вдалого або невдалого голосування за нового Папу / © Associated Press

Вибори Папи не такі, як вибори мирські — тут немає виступів та передвиборної кампанії. Кожен кардинал одержує бюлетень, на якому вже написані слова «Я обираю папою…», до якого він має вписати ім”я свого кандидата. Папа Римський має бути обраний більшістю в дві третини голосів. В історії виборів Папи вже були випадки, коли його обирали роками.

Кардиналам заборонено ще за час життя попереднього Папи обговорювати кандидатуру його наступника чи укладати якісь домовленості стосовно цього.

Хто у списку кандидатів

За даними ЗМІ, до списку увійшли 8 кардиналів із різних країн. Найстаршому — 76 років.

П’єтро Паролін

71-річний кардинал з Італії. Останні 11 років є державним секретарем Ватикану. Має політично помірковані погляди та вважається послідовником ідей Франциска.

Паролін відвідував Україну мав зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Вони обговорювали обмін військовополоненими та повернення тіл загиблих українських захисників.

Фрідолін Амбонго Бесунгу

Кардинал із Демократичної Республіки Конго. Йому — 65 років, отримав титул кардинала 2019 року від Папи Франциска. Бесунгу є президентом Симпозіуму єпископських конференцій Африки та Мадагаскару.

Він став відомим через свою позицію щодо доктрини Ватикану про благословення неодружених та одностатевих пар.

Вім Ейк

71-річний кардинал із Нідерландів. Отримав титул 2012 року від Папи Бенедикта XVI.

Вім Ейк вважається опонентом Франциска. Відомим своїми критичними поглядами щодо деяких рішень чинного Папи, зокрема щодо сімейних питань і таїнства причастя для розлучених осіб.

Він також висловлюється проти благословення одностатевих пар і підтримує традиційні цінності Католицької церкви.

Петер Ердо

Угорський 71-річний кардинал. Служить у Ватикані від 2003 року. Колишній президент Ради єпископських конференцій Європи. Як пише New York Post, Ердо вже давно є важливою фігурою в політиці сучасної церкви.

Будучи консерватором, він раніше виступав проти практики причастя розлучених або повторно одружених католиків через переконання про нерозривність шлюбу. Ердо також активно виступав проти того, щоб європейські країни приймали біженців, заявляючи, що це рівносильно торгівлі людьми.

Луїс Антоніо Тагле

67-річний кардинал з Філіппін. У разі обрання може стати першим Папою з Азії. Луїс Антоніо Тагле служить пропрефектом Секції першої євангелізації Дикастерії у справах євангелізації та є президентом Міждикастеріальної комісії у справах посвячених монахів.

Тагле вважається політично лівим і критикує ставлення церкви до ЛГБТ-осіб, розлучених і повторно одружених католиків.

Маттео Зуппі

69-річний кардинал Маттео Зуппі з Італії є президентом Італійської єпископської конференції. Раніше був архієпископом Болоньї. Видання New York Post називає Зуппі «інсайдером Папи Франциска».

2023 року Франциск доручив Зуппі очолити «миротворчу місію в Україні».

Реймонд Берк

Єпископ зі США, йому 76 років. Став кардиналом ще за Бенедикта XVI 2010 року.

Реймонд Берк вважається провідним архіконсерватором у церкві — прихильником латинської меси та публічним критиком ліберальних тенденцій Папи Франциска.

Він — уродженець штату Вісконсін і колишній архієпископ Сент-Луїса. Ставив під сумнів готовність Папи Франциска дозволити розлученим і повторно одруженим парам приймати Євхаристію (таїнство причастя).

Маріо Грех

67-річного кардинала Маріо Греха з Мальти називають «потенційним поміркованим наступником Папи Франциска». Він є кардиналом від 2020 року.

Чим запам’ятався Папа Римський Франциск — читайте у новині.