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Що після смерті Папи Римського відбувається у Ватикані: онлайн-трансляція
Дзвони на площі Святого Петра сповіщають про втрату. Попереду — вибори нового понтифіка.
Після звістки про смерть Папи Римського Франциска 21 квітня у Ватикані на площі перебувають чимало людей.
Про це свідчить онлайн-трансляція Vatican News.
Люди збираються на площі Святого Петра у Ватикані після того, як було оголошено про смерть Папи Франциска у понеділок, 21 квітня. Лунають звуки дзвонів. Збираються також представники ЗМІ з фото- й відеокамерами.
На площі розташовані сцена, з якої зазвичай відбуваються виступи та проповіді, та багато стільців перед нею.
Зауважимо, тепер протягом 20 днів після смерті понтифіка у Сикстинській капелі Ватикану кардинали голосуванням мають визначити наступного Папу Римського.
Настає також дев’ятиденний період жалоби. За давньою церковною традицією, у соборі Святого Петра збиратимуться кардинали, духовенство, дипломати та віряни з усього світу на щоденні богослужіння, молебні та офіційні церемонії в пам’ять про Франциска.
Паралельно триватиме підготовка до виборів нового Папи. Участь взяти зможуть лише 138 із 253 кардиналів віком не більше 80 років.
Нагадаємо, раніше ТСН.ua зібрав усе про те, чим запам’ятався Папа Римський Франциск, та його заяви про Україну.