Що після смерті Папи Римського відбувається у Ватикані: онлайн-трансляція

Площа у Ватикані після смерті Папи Римського / © Vatican Media

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Після звістки про смерть Папи Римського Франциска 21 квітня у Ватикані на площі перебувають чимало людей.

Про це свідчить онлайн-трансляція Vatican News.

Люди збираються на площі Святого Петра у Ватикані після того, як було оголошено про смерть Папи Франциска у понеділок, 21 квітня. Лунають звуки дзвонів. Збираються також представники ЗМІ з фото- й відеокамерами.

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На площі розташовані сцена, з якої зазвичай відбуваються виступи та проповіді, та багато стільців перед нею.

Зауважимо, тепер протягом 20 днів після смерті понтифіка у Сикстинській капелі Ватикану кардинали голосуванням мають визначити наступного Папу Римського.

Настає також дев’ятиденний період жалоби. За давньою церковною традицією, у соборі Святого Петра збиратимуться кардинали, духовенство, дипломати та віряни з усього світу на щоденні богослужіння, молебні та офіційні церемонії в пам’ять про Франциска.

Паралельно триватиме підготовка до виборів нового Папи. Участь взяти зможуть лише 138 із 253 кардиналів віком не більше 80 років.

Площа Святого Петра у Ватикані 21 квітня / © Associated Press

Нагадаємо, раніше ТСН.ua зібрав усе про те, чим запам’ятався Папа Римський Франциск, та його заяви про Україну.