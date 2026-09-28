«Уже втретє в Москві»: спецпосланець Ватикану їде на переговори з Кремлем щодо України

Кардинал Дзуппі вирушає до РФ: про що спецпосланець Ватикану говоритиме з путінським режимом

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Папа Римський Лев XIV знову направив до Росії свого спецпосланця, кардинала Маттео Дзуппі для переговорів щодо України.

Про це кардинал розповів російському пропагандистському агентству ТАСС.

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«Їду сьогодні. Зустрічі з представниками російської влади заплановані на понеділок, вівторок і середу. Все це частина гуманітарної місії, яку мені доручив спочатку Папа Римський Франциск, а потім підтвердив Папа Лев XIV», — сказав кардинал.

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Зокрема, Дзуппі підтвердив, що говоритиме з путінським режимом про долю українських дітей, депортованих з окупованих територій до РФ, обмін полоненими та проблеми цивільного населення, що виникли внаслідок війни.

«Ми розглядаємо всі запити як з українського, так і з російського боку в рамках діалогу, що вже почався, який ми хочемо розвивати далі, оскільки знаємо, скільки страждань завдає війна, і ми намагаємося сприяти її завершенню», — додав Дзуппі.

Нагадаємо, в липні кардинал побував в Україні. У столиці країни-агресорки Москві він буде вже втретє. Остання подорож відбулася майже два роки тому.

Зауважимо, що після смерті попереднього Папи Франциска кардинала Маттео Дзуппі називали одним з ймовірних претендентів на папський престол.

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Нагадаємо, 25 серпня до Москви на американському військовому літаку неочікувано прибув директор ЦРУ Джон Реткліфф.

Також до Москви у той же день прибув представник Ватикану Пол Річард Галлахер і вперше за п’ять років зустрівся з Лавровим.

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