Перше фіаско Клоппа: Німеччина сенсаційно програла Греції у Лізі націй

Німеччина — Греція / © Associated Press

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Збірна Німеччини сенсаційно програла Греції в матчі другого туру групи 2 дивізіону А Ліги націй-2026/27. Поєдинок на стадіоні "ВВК Арена" у місті Аугсбург завершився з рахунком 0:1.

Упродовж зустрічі німці завдали 16 ударів проти 8 у суперника (у площину воріт — 5:1). І цей єдиний удар греків у площину воріт став переможним — на 74-й хвилині відзначився Дімітріос Курбеліс.

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Таким чином, Юрген Клопп зазнав першої поразки на чолі німецької збірної.

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В іншому поєдинку 2-го туру цього квартету Нідерланди на виїзді здолали Сербію (2:1).

Після двох зіграних турів Греція (6 очок) очолює цей квартет. Нідерланди (4 бали) посідають друге місце. Німеччина (1 пункт) перебуває на третій позиції. Сербія (0) йде останньою.

У наступному турі німці приймуть сербів, а греки вдома позмагаються з нідерландцями. Обидва поєдинки заплановані на 1 жовтня.

Раніше повідомлялося, що Іспанія здобула вольову перемогу над Англією в першому турі Ліги націй.

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