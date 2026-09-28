ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
24
Час на прочитання
1 хв

Перше фіаско Клоппа: Німеччина сенсаційно програла Греції у Лізі націй

Гості вирвали перемогу, завдавши лише один удар у площину воріт.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Німеччина — Греція

Німеччина — Греція / © Associated Press

Збірна Німеччини сенсаційно програла Греції в матчі другого туру групи 2 дивізіону А Ліги націй-2026/27. Поєдинок на стадіоні "ВВК Арена" у місті Аугсбург завершився з рахунком 0:1.

Упродовж зустрічі німці завдали 16 ударів проти 8 у суперника (у площину воріт — 5:1). І цей єдиний удар греків у площину воріт став переможним — на 74-й хвилині відзначився Дімітріос Курбеліс.

Таким чином, Юрген Клопп зазнав першої поразки на чолі німецької збірної.

В іншому поєдинку 2-го туру цього квартету Нідерланди на виїзді здолали Сербію (2:1).

Після двох зіграних турів Греція (6 очок) очолює цей квартет. Нідерланди (4 бали) посідають друге місце. Німеччина (1 пункт) перебуває на третій позиції. Сербія (0) йде останньою.

У наступному турі німці приймуть сербів, а греки вдома позмагаються з нідерландцями. Обидва поєдинки заплановані на 1 жовтня.

Раніше повідомлялося, що Іспанія здобула вольову перемогу над Англією в першому турі Ліги націй.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie