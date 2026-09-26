"У другому таймі суперник випав із гри": лідер збірної Угорщини оцінив поразку від України у Лізі націй

Домінік Собослаї, Угорщина — Україна / © Associated Press

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Капітан збірної Угорщини Домінік Собослаї прокоментував поразку від України (0:1) в домашньому матчі першого туру групового етапу Ліги націй-2026/27.

"Так склалося, я пишаюся командою, ми залишили всі сили на полі, сьогодні цього виявилося недостатньо, удача була не на нашому боці, у нас були моменти, але ми їх не реалізували. У другому таймі суперник фактично випав із гри.

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Ми рухаємося далі. Те, що виникла така ситуація, є хорошим знаком того, що абсолютно неважливо, хто перед нами, ми будемо боротися. Потрібно продовжувати робити те, що робили, і везіння повернеться до нас", — сказав півзахисник англійського "Ліверпуля" у коментарі M4sport.

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В іншому матчі першого туру цієї групи Північна Ірландія на виїзді вирвала перемогу над Грузією (1:0).

У наступному турі Україна у гостях зустрінеться з Грузією, а Угорщина на виїзді зіграє з Північною Ірландією. Обидва матчі заплановані на 28 вересня.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

третє місце — збереже прописку в Лізі В;

четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної України Андреа Мальдера прокоментував перемогу над Угорщиною в Лізі націй.

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