ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Час на прочитання
2 хв

"У другому таймі суперник випав із гри": лідер збірної Угорщини оцінив поразку від України у Лізі націй

Домінік Собослаї поділився враженнями після стартового поєдинку Ліги націй проти українців.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Домінік Собослаї, Угорщина — Україна

Домінік Собослаї, Угорщина — Україна / © Associated Press

Капітан збірної Угорщини Домінік Собослаї прокоментував поразку від України (0:1) в домашньому матчі першого туру групового етапу Ліги націй-2026/27.

"Так склалося, я пишаюся командою, ми залишили всі сили на полі, сьогодні цього виявилося недостатньо, удача була не на нашому боці, у нас були моменти, але ми їх не реалізували. У другому таймі суперник фактично випав із гри.

Ми рухаємося далі. Те, що виникла така ситуація, є хорошим знаком того, що абсолютно неважливо, хто перед нами, ми будемо боротися. Потрібно продовжувати робити те, що робили, і везіння повернеться до нас", — сказав півзахисник англійського "Ліверпуля" у коментарі M4sport.

В іншому матчі першого туру цієї групи Північна Ірландія на виїзді вирвала перемогу над Грузією (1:0).

У наступному турі Україна у гостях зустрінеться з Грузією, а Угорщина на виїзді зіграє з Північною Ірландією. Обидва матчі заплановані на 28 вересня.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

  • перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

  • друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

  • третє місце — збереже прописку в Лізі В;

  • четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної України Андреа Мальдера прокоментував перемогу над Угорщиною в Лізі націй.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie