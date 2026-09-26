Успішний дебют Зідана: Франція перемогла Туреччину в Лізі націй

Збірна Франції / © Associated Press

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Збірна Франції на виїзді перемогла команду Туреччини в матчі першого туру групи 1 дивізіону А Ліги націй-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Кочаелі" у місті Кочаелі завершився з рахунком 0:1.

Єдиний гол у цьому протистоянні французи забили на старті другого тайму, коли на 54-й хвилині Кіліан Мбаппе відзначився з передачі Майкла Олісе.

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Однак уже через п'ять хвилин Мбаппе був змушений попросити заміну через травму.

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До кінця матчу Туреччина так і не відігралася. Зазначимо, що наприкінці зустрічі був вилучений турецький воротар Угурджан Чакир.

Цей поєдинок став дебютним для Зінедіна Зідана на чолі збірної Франції. Після чемпіонату світу-2026 він замінив на цій посаді Дідьє Дешама.

В іншому поєдинку цього квартету Бельгія в гостях обіграла Італію (2:0).

У наступному турі Франція на виїзді зіграє проти Бельгії, а Туреччина прийме Італію. Обидва поєдинки заплановані на 28 вересня.

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Раніше повідомлялося, що Нідерланди вирвали нічию проти Німеччини у Лізі націй.

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