Збірна України здолала Угорщину на старті Ліги націй — матч закінчився бійкою

Збірна України з футболу / © Associated Press

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Збірна України з футболу обіграла команду Угорщини в матчі першого туру групи 2 Дивізіону B Ліги націй-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Пушкаш Арена" в угорському Будапешті завершився з рахунком 0:1.

На старті зустрічі угорці створили супермомент — на 11-й хвилині Домінік Собослаї з правого флангу подав до центру штрафного майданчика на Андраша Шефера, який скинув головою на Даніела Лукача, а той з розвороту в падінні пробив у поперечину.

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Однак виграли перший тайм українці, яким вдалося відкрити рахунок перед перервою. На 42-й хвилині Данило Сікан ударом головою замкнув подачу Георгія Судакова з лівого флангу.

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Угорщина — Україна / © Associated Press

Угорщина — Україна / © Associated Press

У другому таймі господарі поля тиснули на ворота українців, але нашій команді вдалося не пропустити та втримати переможний рахунок.

Ба більше, "синьо-жовті" мали чудовий шанс збільшити свою перевагу — на 77-й хвилині Ігор Краснопір, який вийшов на заміну, отримав чудову вертикальну передачу від Олега Очеретька за спини захисникам, але не зміг переграти голкіпера угорців.

А ще за дві хвилини Микола Матвієнко на ближній стійці замикав подачу зі штрафного з лівого флангу від Віктора Циганкова, але пробив повз ворота.

Наприкінці матчу Угорщина знову могла забити — на 87-й хвилині Габор Юрек пробив у падінні на правому фланзі штрафного майданчика, Віталій Миколенко заблокував, після чого Дмитро Різник у стрибку перевів м'яч на кутовий.

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У компенсований час, на 90+2-й хвилині, збірна України залишилася у меншості через вилучення Олександра Назаренка, який отримав другу жовту картку.

Після цього на полі спалахнула ще й бійка за участю гравців обох команд — арбітр вгамував пристрасті, роздав жовті картки і фінальним свистком зафіксував перемогу збірної України.

Зазначимо, що це був перший офіційний поєдинок української збірної під керівництвом Андреа Мальдери — італійський фахівець у травні 2026 року замінив на посаді Сергія Реброва.

В іншому матчі першого туру цієї групи Північна Ірландія на виїзді вирвала перемогу над Грузією (1:0).

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У наступному турі Україна у гостях зустрінеться з Грузією, а Угорщина на виїзді зіграє з Північною Ірландією. Обидва матчі заплановані на 28 вересня.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

третє місце — збереже прописку в Лізі В;

четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Раніше повідомлялося, що футболіст збірної України вперше після травми коліна зіграв за німецький клуб.

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