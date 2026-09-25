Гучний скандал довкола ексгенпрокурора Кравченка: спливли нові подробиці про те, де він зараз (відео)

Руслан Кравченко / © Колаж

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Заробітня платня у майже 340 тисяч гривень, і це за неповний місяць — саме стільки ексгенпрокурор Руслан Кравченко отримав за кілька тижнів роботи у вересні. За даними видання «НВ», таку суму колишньому генпрокуророві нараховано та виплачено через його остаточне звільнення з органів прокуратури.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Івана Воробйова.

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Що відомо про Руслана Кравченка

На посаду генерального прокурора Руслана Кравченка призначили в червні 2025 року. У нього за плечима керівні посади: в податковій службі, прокуратурі Бучі та Київській обласній військовій адміністрації. А ще він був прокурором у справі про держзраду Януковича. Головний аргумент під час голосування у Верховній Раді — ця людина немає «темних плям» у біографії.

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У своїй промові під час призначення Кравченко обіцяє боротися з корупцією, розслідувати злочини росіян та повернути довіру до правоохоронних органів.

Проходить трохи більше року — і Руслан Кравченко стає фігурантом одного з найгучніших скандалів.

Операція «Карфаген»

Усе почалося на початку вересня, коли НАБУ та САП провели спецоперацію під кодовою назвою «Карфаген». Слідчі викрили ймовірне злочинне угруповання всередині самого Офісу генпрокурора. В його організації підозрюють одного з підлеглих Кравченка — прокурора Сергія Кропиву на псевдо «Канцлер». Так він сам себе називає на оприлюднених НАБУ плівках.

За даними слідства, саме Кропива, використовуючи службове становище, створив злочинне угруповання, яке «кришувало» мережі шахрайських колцентрів і легалізувало майже 90 млн грн. Отримані від незаконної діяльності кошти, ймовірно, відмивалися через купівлю елітної нерухомості, автомобілів, коштовностей та дорогого майна.

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Під час спецоперації «Карфаген» слідчі НАБУ та САП фіксують тісні неформальні взаємини між Кропивою і генпрокурором Кравченком. З’ясовується, що Кропива, ймовірно, контролював та оплачував ремонт у приватній садибі ексгенпрокурора під Києвом, яка була оформлена на 73-річну пенсіонерку, яка не є його родичкою, а за місяць до цього відкрила ФОП.

Також, за даними слідства, Кропива допомагав із візою для виїзду до США дружині Кравченка — Олександрі, а ще нібито організовував його день народження у Мадриді.

4 вересня НАБУ та САП проводять обшуки в будівлі Офісу генпрокурора, зокрема в кабінеті Руслана Кравченка, його приватному будинку та за адресами проживання його підлеглих. Мережею розлітається світлина сейфа, забитого готівкою, і припущення, що це з кабінету Кравченка. Він своєю чергою все заперечує: «Щодо оприлюднених розмов і моєї участі в них: твердження про мою причетність до отримання коштів від незаконних колцентрів та легалізації — відкидаю».

Про те, що це не сейф Кравченка, згодом підтверджують і в САП. Уже наступного дня у Львові затримують ключових фігурантів схеми Сергія Кропиву та його супутницю Єлизавету Івахненко. Вищий антикорупційний суд обирає обом запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 120 і 20 млн грн відповідно.

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24-чотирирічна одеситка Єлизавета Івахненко на плівках НАБУ фігурує як «Муза». За версією слідства, саме вона допомагала легалізувати гроші, отримані від «кришування» нелегальних шахрайських колцентрів. Прихильниця розкішного життя, дорогих брендів та елітної нерухомості нібито оформлювала на себе активи і, за даними слідства, разом із водієм планувала втечу за кордон після того, як правоохоронці викрили схему.

Як Кравченко подав у відставку після гучного скандалу

Через скандал 7 вересня Руслан Кравченко подає у відставку з посади генпрокурора та називає це «свідомим політичним рішенням»: «Не хочу, щоб посаду генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Моя позиція щодо звинувачень залишається незмінною».

А через тиждень після цього стає відомо, що Кравченко виїхав за кордон нібито у відрядження. Одночасно він публікує у себе в соцмережах відео, в якому звинувачує директора НАБУ Семена Кривоноса та керівництво САП у корупції і «політичному замовленні» через операцію «Карфаген».

А далі все швидко: Кравченко зникає, президент Володимир Зеленський відстороняє його від виконання обов’язків і направляє до Верховної Ради подання про його офіційне звільнення. Уже наступного дня прохання президента було виконано.

Куди подівся ексгенпрокурор

Куди ж подівся Кравченко, який, за офіційною версією, поїхав до Парижа — журналісти «Української правди» знайшли його у Відні, де, як повідомляють джерела видання, він намагається отримати політичний притулок.

За інформацією УП, колишній генеральний прокурор виїхав з України в ніч проти 14 вересня на таксі преміумкласу через пункт пропуску Шегині — Медика, хоча у відрядженні, яке він підписував собі сам, було зазначено, що поїздка здійснюється службовим автомобілем. Його дружина виїхала з країни ще раніше.

Кравченка знайшли у Відні завдяки витягам із Центрального реєстру реєстрації місця проживання в Австрії. Проте вказана ним адреса виявилася фіктивною. У документах реєстру він разом із дружиною зазначив своїм основним місцем проживання адресу в історичному центрі австрійської столиці.

Як з’ясували журналісти УП, там розташоване не житло, а офіс фірми, яка надає юридичні послуги, зокрема й отримання «прописки». Таким чином, припускають журналісти, Кравченко, з одного боку, намагався приховати реальне місце перебування у Відні, з іншого — легалізуватися в Австрії, яка надає прихисток багатьом колишнім українським посадовцям, зокрема, й тим, кому в Україні закидають корупцію і погрожують в’язницею.

Наразі Офіс генерального прокурора проводить службове розслідування через виїзд Кравченка за кордон. Жодних офіційних кримінальних звинувачень чи підозр ексгенепрокурору правоохоронні органи України не оголошували.

Чи готуються це зробити — власні джерела ТСН у правоохоронних органах цю інформацію ані підтверджують, ані спростувують. Тим часом почали з’являтися нові подробиці з життя ексгенпрокурора, у якого ще рік тому в біографії не було темних плям. Журналісти проєкту «Схеми» з’ясували, що в його колишньої тещі є елітна вілла в Дубаї вартістю 670 тисяч доларів, і придбана вона була в період, коли Кравченко очолював Київську ОВА. Ексродичка наявність майна заперечує.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Пекло ударів у Києві! Таємниці Трампа і Сі! Куди втік Кравченко? | ТСН 20:00 25 вересня

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