Втеча Кравченка за кордон: Офіс генпрокурора взявся розслідувати відрядження

Колишній генпрокурор України Руслан Кравченко / © Офіс Генерального прокурора

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Офіс генпрокурора розпочав внутрішнє розслідування через закордонне відрядження ексочільника відомства Руслана Кравченка. Перевіряється дотримання порядку оформлення поїздки.

Про це речниця Офісу генпрокурора Мар’яна Гайовська повідомила в коментарі «Українській правді».

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«22 вересня за рішенням виконувача обов’язків генерального прокурора (Антон Ковальський -ред.) призначено службове розслідування щодо обставин організації та здійснення закордонного службового відрядження колишнього генпрокурора Руслана Кравченка», — сказала Гайовська.

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«У межах розслідування перевіряється дотримання встановленого порядку оформлення та здійснення відрядження, а також обставини, які могли сприяти можливим порушенням», — додала речниця Офісу генпрокурора.

За її словами, після завершення службового розслідування, якщо для цього будуть відповідні підстави, ухвалять необхідні рішення.

Де Руслан Кравченко зараз і як він втік за кордон

Зауважимо, за даними «Української правди», після виїзду за кордон Кравченко зареєстрував місце проживання у Відні за адресою офісної компанії, яка надає послуги юридичної адреси, ймовірно, щоб приховати своє реальне житло.

У розслідуванні зазначається, що Австрія не видає Україні підозрюваних за певних умов, а у Відні вже мешкає чимало інших українських екс високопосадовців.

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«Українська правда» також інформувала, що Кравченко завчасно спланував виїзд за кордон і залишив Україну через пункт «Шегині» о 2:30 ночі 14 вересня — невдовзі після оголошення підозри директору НАБУ Семену Кривоносу. За годину до цього він письмово відмовився від держохорони, ймовірно, щоб приховати своє місцеперебування. Дружина ексгенпрокурора виїхала раніше, 12 вересня, через Молдову до Румунії.

21 вересня в Офісі генпрокурора повідомили, що Кравченко не повернувся на роботу після закордонного відрядження, термін якого сплив 18 вересня. В ОГ зазначали, що не володіють інформацією про те, чи повернувся він до України і де перебуває.

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