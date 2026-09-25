Справжнє «бабине літо» вже на старті: синоптикиня назвала точні дати нового потепління

Білка. / © Unsplash

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В Україні розпочинається справжнє «бабине літо». Вже у найближчі вихідні, 26 та 27 вересня, погода потішить комфортним теплом.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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За її словами, «бабине літо вже на старті». Саме тому погода матиме антициклональний характер: очікується мінлива хмарність, лагідне осіннє сонце та ранкові тумани й серпанки.

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У більшості областей вдень температура повітря становитиме +17-22°. Водночас ночі будуть прохолодними — лише від +7° до +11°. У суботу на заході, а в неділю на сході ймовірні невеликі дощі. Втім, зауважує Діденко, вони не повинні вплинути на загальну картину.

«Увесь наступний тиждень пройде у тісній співпраці атмосфери із сонцем та теплом», — повідомила синоптикиня.

Погода в Києві

На вихідні, 26-27 вересня, у Києві очікується тепла погода із денною температурою повітря до +19°. Втім, зранку і увечері буде холодніше — близько 12° тепла. Опадів у столиці не очікується.

Якою буде зима цього року

До календарної зими ще понад два місяці. Якою буде зима 2026–2027 в Україні — точно сказати не можливо. Однак сезонні моделі вже показують перші тенденції щодо погоди у грудні 2026-го, січні та лютому 2027 року. Точні морози чи снігопади спрогнозувати поки неможливо. Водночас моделі вже вказують, у який бік може змінюватися температура протягом зимового сезону.

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Наразі найпомітніший сигнал — вища ймовірність м’якшої за звичайну зими в Європі. Водночас у Тихому океані посилюється явище Ель-Ніньйо, яке, за прогнозами, збережеться і протягом зимових місяців.

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