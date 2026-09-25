Святослав Вакарчук довів до мурах піснею з фавориткою, яка підкорила його талантом 10 років тому

Jerry Heil та Святослав Вакарчук / © Пресслужба Jerry Heil

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Українські артисти Святослав Вакарчук та Jerry Heil уперше записали спільну пісню «Дві весни».

Їхня музична історія почалася ще десять років тому, коли лідер «Океану Ельзи» одним із перших звернув увагу на майбутню зірку. Дует артисти представили разом з атмосферним лірик-відео, знятим у студії звукозапису. Вакарчук і Jerry Heil виконали композицію про кохання на відстані, яке не зникає попри час, кордони та життєві обставини.

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Цікаво, що до прем'єри «Двох весен» музиканти йшли понад два роки. Саме навесні 2024-го Jerry Heil запропонувала Вакарчуку створити спільну композицію. Відтоді вони неодноразово зустрічалися, допрацьовували мелодію, підбирали партії та шукали звучання, яке не залежатиме від музичних трендів.

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«Дві весни тому Яна запропонувала мені зробити колабу. Дві весни тому ми зустрілись, щоб її зробити. Дві весни пройшло, перш ніж ми нарешті вирішили показати вам нашу пісню, яка називається… "Дві Весни". Класно вийшло, як на мене. Щиро! Насолоджуйтеся», — розповів Святослав Вакарчук.

Jerry Heil пояснила, що вона з колегою навмисно не поспішала з релізом. За її словами, їм хотілося створити не просто черговий трек, а композицію, яка залишатиметься актуальною незалежно від зміни музичних тенденцій.

«Ця пісня була створена два роки тому (саме тому в ній звучить текст "дві весни", хоч вже минула четверта). Ми протягом цих кількох років дуже багато разів зустрічалися, пишучи цю пісню. Шукали партії гітари, фортепіано. Шукали потрібну гармонію, дискутували, чи варто робити пісню настільки довгою. Хотілося створити не черговий "трек", а музику, що не втратить своєї актуальності попри зміну тенденцій. Ми прагнули написати щось водночас ностальгійне, але свіже», — поділилася артистка.

Jerry Heil та Святослав Вакарчук / © Пресслужба Jerry Heil

За словами Jerry Heil, «Дві весни» присвячена людям, які змушені кохати на відстані та продовжують чекати на можливість бути разом: «Вона присвячується всім, хто змушений кохати на відстані, всім тим, хто не зміг витримати цю відстань і особливо — всім, хто з останніх сил любить, не здається і вірить, що скоро настане той день».

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Як Вакарчук розкрив потенціал Jerry Heil ще десять років тому

Нинішній дует має особливе значення для Jerry Heil, адже її співпраця з Вакарчуком фактично почалася задовго до спільного треку.

Як раніше пригадувала співачка, 2016 року вона ще була не дуже впізнаваною YouTube-блогеркою та виконувала кавери. Тоді Jerry Heil публікувала власні версії пісень «Океану Ельзи» з альбому «Без меж». Одне з її виконань помітив Вакарчук і поділився ним у своїх соцмережах.

Як Jerry Heil помітив Святослав Вакарчук / © Пресслужба Jerry Heil

Після цього музиканти почали спілкуватися електронною поштою. Jerry Heil надсилала Вакарчуку свої перші демозаписи, а він ділився з нею своїми коментарями. Тож нинішній реліз став своєрідним продовженням історії, яка розпочалася ще тоді, коли майбутня зірка лише робила перші кроки в музиці.

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