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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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182
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Донька Мозгової показала рідкісне фото зі своєю нареченою й розкрила, скільки років вони разом

У щасливих закоханих особливе свято — що відомо про пару після камінгауту.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Олена Мозгова та її донька з нареченою

Олена Мозгова та її донька з нареченою

Старша донька української продюсерки Олени Мозгової — Зоя — замилувала фото зі своєю нареченою Юлією.

Так, донька поділилася романтичним контентом з нагоди свята. 25 вересня пара святкує річницю стосунків. Зоя в Instagram розповіла, що вже три роки щаслива разом з коханою, і показала спільне фото. На знімку закохані не приховують свого щастя.

«Три роки разом. Яка ж пригода!» — написала донька Мозгової.

Зоя Мозгова з нареченою Юлією / © instagram.com/matatatahakuna

Зоя Мозгова з нареченою Юлією / © instagram.com/matatatahakuna

Зазначимо, Зоя здійснила камінгаут ще 2024 року і представила свою обраницю Юлію. Своєю чергою, Олена Мозгова відреагувала схвально на таку заяву, а Олександр Пономарьов, який виховував Зою, хоч і назвав це «некомфортною» для нього темою, але додав, що «кожен обирає свій шлях».

Тим не менш, навесні минулого року донька Мозгової заручилася з Юлією під час відпочинку за кордоном. Про партнерку Зої відомо, що вона навчалася у Харкові й володіє власною справою. Також жінка виховує від попередніх стосунків двох доньок-близнючок. Доволі багато часу наречені проводять у подорожах.

Нагадаємо, у цей день свою річницю шлюбу також святкує зіркове подружжя Усиків. Олександр і Катерина поділилися романтичними фото серед пальм, а боксер здивував новим кольором волосся.

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