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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
197
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2 хв

Померла вдова Володимира Висоцького: акторці було 88 років

Французька акторка Марина Владі померла у у колі родини. Останні роки життя вона провела у Франції.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Марина Владі та Володимир Висоцький

Марина Владі та Володимир Висоцький / © Архів

Французька акторка Марина Владі, відома як остання дружина музиканта Володимира Висоцького та зірка європейського кіно, померла у віці 88 років.

Про смерть артистки стало відомо 24 вересня. Вона пішла з життя у Франції. Рідні повідомили, що останні хвилини Марина Владі провела вдома, поруч із близькими та домашніми тваринами. Причину смерті сім’я не розкрила. За десятиліття кар’єри акторка зіграла приблизно у сотні фільмів. Вона працювала з такими режисерами, як Орсон Веллс, Жан-Люк Годар і Марко Феррері.

Марина Владі / © Архів

Марина Владі / © Архів

Особливе місце у творчій біографії Владі посіла роль у стрічці «Подружнє ложе» Марко Феррері. За цю роботу 1963 року вона отримала нагороду за найкращу жіночу роль Каннського кінофестивалю. Також акторка знялася у фільмі Орсона Веллса «Фальстаф» та працювала з Жан-Люком Годаром. У французькому кіно її пам’ятають як одну з помітних акторок свого покоління.

Втім, для мільйонів глядачів ім’я Марини Владі назавжди пов’язане не лише з кінематографом, а й із Володимиром Висоцьким. Вони познайомилися 1967 року, а через три роки офіційно одружилися. Їхній шлюб тривав до смерті Висоцького 1980 року. Після його смерті Владі написала книгу спогадів «Володимир, або Перерваний політ», присвячену їхнім стосункам.

Марина Владі та Володимир Висоцький / © Архів

Марина Владі та Володимир Висоцький / © Архів

Зазначимо, Марина Владі народилася 10 травня 1938 року у французькому Кліші в родині емігрантів із Росії. На сцену та в кіно вона прийшла ще дитиною, а згодом побудувала міжнародну кар’єру. Окрім акторства, Владі займалася музикою та літературою, а у своїх книгах неодноразово поверталася до спогадів про Висоцького. 24 вересня 2026 року акторка померла у Франції на 89-му році життя.

Марина Владі та Володимир Висоцький / © Архів

Марина Владі та Володимир Висоцький / © Архів

Нагадаємо, нещодавно путініст Сергій Сосєдов помер у віці 58 років.

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